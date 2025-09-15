Suècia: l’exemple d’un país lliure de fum
Els suecs s’han convertit en el primer país lliure de fum i s’avancen als objectius de la Unió Europea
Les polítiques actuals per reduir les taxes de tabaquisme són molt diferents i varien entre països com Espanya, que manté gairebé un 37% i estratègies restrictives, i altres com Suècia que han aconseguit situar la taxa de fumadors adults per sota del 5% de la població, tal com estableix l’OMS.
Aquestes dades tan diferents plantegen la qüestió de si Espanya podria arribar a reduir el nombre de fumadors adults tal com ha fet Suècia. Per parlar de les línies de treball a seguir i debatre per què el model suec no hauria de ser ignorat, recentment Quit Like Sweden (QLS) va reunir un grup d’especialistes amb àmplia experiència en salut pública i aturada tabàquica en el marc del seu esdeveniment «¿Espanya pot deixar de fumar com Suècia?».
En aquest fòrum d’especialistes, Suely Castro, directora i fundadora de QLS, plataforma dedicada a promoure l’adopció d’enfocaments integrals que redueixin el tabaquisme, va indicar que l’èxit de Suècia rau a fer que les alternatives als cigarrets, que eliminen la combustió com els productes de vaporeig, les bossetes de nicotina, o els dispositius de tabac escalfat, siguin accessibles, acceptables i assequibles per als fumadors adults. L’experta va destacar que «Suècia és un model a seguir per a la Unió Europea i el món, ja que l’any passat va assolir una taxa de tabaquisme del 5,3% i va camí d’aconseguir l’estatus de país lliure de fum 15 anys abans de l’objectiu de la UE per al 2040».
Comprendre els fumadors
Durant la seva intervenció, el Dr. Milton, que va presidir l’Associació Mèdica Mundial el 2006, va afirmar que «l’èxit de Suècia en la reducció del tabaquisme és unexemple clar de com les estratègies de reducció de danys poden funcionar». Per a l’expert, oferir als fumadors alternatives que redueixen el risc com les bossetes de nicotina proporcionen alternatives a milions de fumadors adults. Cal tenir en compte que alternatives als cigarrets tradicionals, que eliminen la combustió com les bossetes de nicotina, suposen una alternativa per abandonar el consum de cigarrets convencionals sense deixar de consumir nicotina.
Acompanyar el canvi sense imposar
El professor emèrit de química analítica de la Universitat de València, el Dr. Miguel de la Guardia, va recordar que el govern té l’obligació tant d’evitar que els joves comencin a fumar, com d’oferir una sortida per a l’elevat nombre de fumadors a Espanya.
Mentre les teràpies de reemplaçament de nicotina ofertes per la indústria farmacèutica estan enfocades a abandonar per complet l’hàbit tabàquic, els productes de vaporeig, tabac escalfat o bossetes de nicotina, busquen reduir potencialment el dany si es comparen amb els cigarrets convencionals. Per això, el professor de la Guàrdia va remarcar la necessitat d’establir el mètode més eficaç per evitar el patiment dels fumadors i les seves famílies i garantir l’aturada a llarg termini; també va recalcar la importància de reconèixer que les principals causes de les malalties i morts estan relacionades amb el fum, i no amb la nicotina (que és addictiva i no està exempta de risc), i acceptar que existeixen alternatives menys nocives.
El mal causat a l’organisme dels fumadors pot avaluar-se mitjançant anàlisi d’alè i orina. Els estudis realitzats a la Universitat de València van mostrar que el vaporeig i l’ús de tabac escalfat redueixen l’exposició a compostos orgànics volàtils, partícules en suspensió i monòxid de carboni en consumidors actius i passius en comparació amb el consum de cigarrets convencionals. La investigació portada a terme per la Universitat de València mateix suggereix que els fumadors que es van passar al vaporeig podien presentar una reducció dels marcadors de malalties coronàries i respiratòries a la seva orina, tal com va indicar el professor de la Guàrdia. No obstant, ha de considerar-se que existeix un «efecte memòria» del tabaquisme que es manté durant gairebé deu anys abans que els marcadors d’exposició a l’acroleïna es redueixin a nivells similars als dels no fumadors.
Alternatives accessibles
Una altra de les veus expertes que van participar en el debat organitzat per la plataforma Quit Like Sweden va ser el Dr. Konstantinos Farsalinos. Aquest cardiòleg, autor de centenars d’estudis científics sobre el tema, va parlar sobre els sabors utilitzats en alguns productes sense combustió i amb nicotina, i la seva prohibició.
Per la seva banda, Suely Castro va animar les autoritats sanitàries espanyoles a facilitar opcions que puguin ajudar a reduir la càrrega de malalties causades pel tabaquisme i els costos sanitaris derivats de malalties oncològiques, respiratòries i cardiovasculars.
Lorenzo Montanari, vicepresident d’Assumptes Internacionals de la Fundació Tholos, amb seu a Washington, va aprofitar aquest fòrum per centrar l’objectiu de les polítiques d’aturada del tabaquisme en els fumadors adults, criticant algunes estratègies basades en la restricció o prohibició dels productes sense fum, i va exposar el seu temor a l’increment de l’ús de productes il·legals i no regulats, com va passar a Alemanya al prohibir la venda de les bossetes de nicotina.
Per a la plataforma Quit Like Sweden emular l’experiència del model suec pot suposar eliminar l’actual prevalença de tabaquisme tan alta com la que es dona a Espanya.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aigua amb gas, si-us plau