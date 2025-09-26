Les alertes per inundacions s’envien només en risc mortal
Protecció civil aclareix que el sistema ES-Alert s’activa amb prediccions de perill extrem, tot i que també es pot usar en una emergència en marxa.
Guillem Costa
La crescuda sobtada de la riera a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), que diumenge va segar la vida d’un pare i el seu fill, ha obert un debat sobre l’ús de les alertes mòbils per les autoritats durant episodis d’inundacions. En aquest cas, el cap de setmana passat no es va activar el sistema d’avisos mòbils anomenat ES-Alert, fet que va provocar crítiques i dubtes: ¿en quines situacions es decideix enviar aquests missatges i en quines no? ¿Cal enviar més alertes, fins i tot quan la previsió no arriba als nivells màxims de risc?
Protecció Civil aclareix que l’eina té uns criteris d’activació definits. Quan es tracta d’incendis o emergències químiques, l’avís s’envia ràpidament en la gestió de la urgència. En el cas d’inundacions, però, els avisos s’envien quan el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emet prediccions amb nivells de perill extrem (5/6 o 6/6), o quan l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o els gestors de conca alerten d’un risc hidrològic imminent que pot provocar desbordaments i afectacions greus.
De tota manera, afegeixen fonts de Protecció Civil, el sistema també es pot activar durant una emergència de pluges torrencials ja en curs si hi ha "risc real de mort" per a la població. L’objectiu és donar instruccions clares i immediates als qui es troben en l’àrea afectada. Es pot assenyalar que abans de mitja hora, si les precipitacions són intenses, l’aigua pot començar a arrossegar persones i vehicles.
L’ES-Alert, estrenat a Catalunya el novembre del 2022, funciona mitjançant la tecnologia cell broadcast. A diferència d’una trucada al 112, que es pot fer amb cobertura de qualsevol companyia, aquest sistema només arriba als mòbils connectats a les antenes de l’operadora contractada.
A la pràctica, quan en el Cecat (Centre de Coordinació Operativa) es decideix un enviament, se selecciona la zona i les antenes que hi donen cobertura. Tots els dispositius connectats en aquell moment reben el missatge si tenen el mòbil actualitzat, independentment de si estan registrats en algun servei o tenen aplicacions instal·lades.
"Pecar per excés"
Aquesta característica implica també una limitació: protecció civil no sap qui rep l’alerta ni pot delimitar al detall la zona afectada. El sistema es basa en les antenes i, per tant, pot passar que persones que no estan en risc directe rebin igualment l’avís. No obstant, els responsables insisteixen que s’estimen més "pecar per excés" abans que deixar algú en perill sense informació. El sistema és anònim i no recull dades personals: simplement emet el missatge a tots els mòbils presents en l’àrea seleccionada.
Des que es va implantar, l’ES-Alert s’ha fet servir 123 vegades a Catalunya. De totes aquestes vegades, 57 han estat vinculades a incendis forestals, 21 a inundacions, vuit a emergències químiques i 37 han sigut en el marc de proves i simulacres.
L’últim avís per inundacions es va activar el 8 de setembre a les Terres de l’Ebre, davant una previsió meteorològica amb un risc de 5/6 per pluges torrencials.
