La marca pròpia d’ALDI: estalvi i confiança en la cistella dels catalans
Segons l’Estudi de la Marca Pròpia a Espanya d’ALDI, la marca pròpia concentra ja el 44% de la despesa en alimentació de les llars catalanes.
La confiança en la marca pròpia continua creixent i 8 de cada 10 consumidors creuen que n’ha millorat la qualitat en els darrers anys.
Les famílies que compren marca pròpia a ALDI poden estalviar més de 680 euros l’any.
ALDI lidera el creixement de compradors de marca pròpia a Espanya en els darrers tres anys, amb un augment del 28%.
El consum de marca pròpia a Espanya no deixa de créixer, i ALDI s’ha consolidat com un dels principals impulsors d’aquesta tendència. Segons l’última edició de l’Estudi de la Marca Pròpia a Espanya elaborat per l’empresa, el 44% del pressupost que les llars catalanes destinen a la cistella de la compra es dedica ja a productes de marca pròpia.
Aquesta tendència respon a dos motius clars: el preu i la qualitat. Vuit de cada deu consumidors afirmen que la qualitat de la marca pròpia ha millorat en els darrers anys, i el 83% es declara satisfet amb el seu nivell de qualitat. A més, segons dades de Numerator by Worldpanel, les marques pròpies destaquen per tenir un preu mitjà pagat fins a un 15% més baix que la mitjana del mercat en productes no frescos, cosa que assegura un estalvi real en la compra setmanal.
En aquest context, i com a pioner del model de descompte a Espanya, ALDI lidera el creixement en marca pròpia. Les dades de l’estudi reflecteixen que l’empresa s’ha convertit en referent d’aquest model i ha estat la que més ha crescut en compradors de marca pròpia, amb un augment del 28% en tres anys i un increment de set punts percentuals en penetració en comparació amb el mercat.
ALDI, líder en creixement i garantia d’estalvi amb més de 40 marques pròpies
A totes les botigues d’ALDI a Espanya, 9 de cada 10 productes són de marca pròpia, des d’alimentació fins a neteja o higiene personal. Aquest enfocament li permet controlar processos, garantir estàndards i oferir un estalvi real. L’empresa compta amb una gran varietat de marques originals d’ALDI, amb tot el necessari per fer una compra completa a bon preu i sense renunciar a la qualitat.
L’estudi també destaca que 3 de cada 10 famílies catalanes trien el seu supermercat principalment pels preus de les seves marques pròpies, cosa que demostra el pes decisiu que han guanyat en la cistella de la compra. Segons Worldpanel by Numerator, les famílies que fan la seva compra a ALDI poden estalviar més de 680 euros l’any amb aquests productes.
Qualitat i preu: les claus de la confiança en la marca pròpia
L’informe reflecteix com ha canviat la percepció dels consumidors. El 78% assegura que la qualitat de la marca pròpia ha millorat en els darrers anys, fet que ha reforçat la confiança i la fidelitat envers aquests productes. Els motius principals de compra són clars: el 75% destaca la relació qualitat-preu i el 49% assenyala el preu més baix.
L’estalvi continua sent clau: 8 de cada 10 compradors comparen preus habitualment, i les dades ho confirmen: les marques pròpies són fins a un 15% més barates que la mitjana del mercat en productes no frescos, segons Numerator by Worldpanel.
Una tendència de compra que continuarà creixent
La conclusió és clara: la marca pròpia s’ha convertit en un hàbit quotidià i fonamental en l’alimentació de les llars, i promet continuar creixent. Els resultats de l’informe reflecteixen que el 38% dels consumidors té previst augmentar la seva compra de marca pròpia en els propers 12 mesos.
En aquest escenari, ALDI reforça el seu paper com a referent del model de descompte a Espanya i es consolida com un dels grans impulsors d’aquesta transformació en els hàbits de consum de les famílies.
ALDI continua creixent amb preus baixos i màxima qualitat
A tot Espanya, ALDI s’ha guanyat la confiança de més de 7,7 milions de clients. La seva proposta se centra a combinar estalvi i qualitat a través d’un model de descompte basat en assortiments optimitzats i una forta presència de la marca pròpia. Gràcies a aquesta estratègia, l’empresa aconsegueix mantenir preus competitius sense comprometre la qualitat dels productes que ofereix diàriament a les seves botigues.
Amb la voluntat d’acostar la seva proposta de compra a més llars, la cadena de supermercats continua desenvolupant el seu sòlid pla d’expansió. Actualment, ALDI compta amb més de 480 establiments repartits per tot el territori nacional, dels quals 105 es troben a Catalunya, i té previst reforçar aquest creixement durant el darrer trimestre de 2025.
A més, durant aquest any, la cadena ha abaixat el preu de més de 650 productes del seu assortiment, des de làctics i fleca fins a articles d’higiene personal. Aquesta iniciativa se suma a les promocions setmanals que ALDI ofereix de manera habitual, la qual cosa permet als seus clients gaudir d’un estalvi continu en la seva compra sense renunciar a la qualitat que caracteritza l’empresa.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines