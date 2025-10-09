Girona és una de les tres ciutats no metropolitanes que estan a punt per multar per la ZBE
Juntament amb Sabadell i Lleida són els únics ajuntaments que no formen part de l’AMB que s’han apuntat al registre ‘online’ de la Generalitat que facilita la gestió de la zona de baixes emissions.
Guillem Costa
Dels 12 grans municipis catalans que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i estan obligats a tenir una zona de baixes emissions (ZBE) abans que acabi l’any, només tres -Sabadell, Girona i Lleida- estan en disposició de sancionar els vehicles més contaminants. Aquests són els únics ajuntaments que s’han inscrit a la nova plataforma digital creada per la Generalitat per gestionar les restriccions al trànsit, les excepcions i l’aplicació de multes. El Departament de Territori va posar a disposició dels consistoris aquest sistema en línia per unificar la gestió de les ZBE i fer-la compatible amb la plataforma que ja utilitza l’AMB (les localitats metropolitanes no hi estan obligades si ja estan inscrites en aquest registre).
Per a les 12 ciutats que no es troben a l’AMB, l’adhesió al registre de la Generalitat no és obligatori, però els permet poder accedir a una infraestructura tecnològica imprescindible per fer efectiva la mesura: el registre de vehicles autoritzats a circular en zones restringides i el control automatitzat de les matrícules mitjançant càmeres.
Feina pendent
Fonts de la conselleria detallen que els municipis poden desenvolupar el seu propi sistema. No obstant, la majoria prefereix afegir-se al del Govern per la seva senzillesa i operativitat. De fet, algunes de les localitats sense ZBE en marxa esgrimien fins fa pocs mesos que ho tenien més difícil al no estar disponible aquest registre. De moment, no obstant, només tres de fora de l’AMB han fet el pas. Les altres ciutats de més de 50.000 habitants que encara no s’hi han adherit són Tarragona, Reus, Manresa, Mollet del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Granollers, Terrassa i Mataró.
Actualment, cap d’aquests municipis està aplicant multes en les ZBE, que hauran de ser operatives i vetar els vehicles sense etiqueta a partir de l’1 de gener del 2026. Dos anys més tard, a partir del 2028, es prohibiran els cotxes amb etiqueta groga.
Fins ara, diversos ajuntaments argumentaven que no podien començar a sancionar perquè no existia una base de dades comuna on es pogués registrar els vehicles exempts, com els de persones amb mobilitat reduïda, serveis essencials o professionals amb condicions especials. L’AMB, pionera en aquesta matèria, disposa de la seva pròpia plataforma des de fa anys, però no era accessible a la resta de poblacions. Tot i així, alguns municipis estudien crear ells mateixos un registre propi, que pot arribar a tenir abast supramunicipal, per complir amb l’obligació de restringir el pas als cotxes més contaminants.
La nova eina, desenvolupada per la Generalitat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), permet als consistoris gestionar les seves ZBE, controlar les matrícules captades per les càmeres de videovigilància i tramitar les infraccions. Sigui com sigui, cada ajuntament pot decidir si s’hi adhereix de manera completa, amb tot el sistema de control i sanció, o només parcialment, per inscriure les excepcions.
