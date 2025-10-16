Medi ambient
L’atmosfera terrestre va batre de nou el 2024 el rècord de diòxid de carboni
Valentina Raffio
El planeta acaba de trencar un nou i preocupant rècord. La concentració mitjana global de diòxid de carboni (CO2) va assolir les 423,9 parts per milió (ppm) el 2024, el nivell més alt des que existeixen mesuraments sistemàtics, segons alerta l’últim Butlletí de Gasos amb Efecte d’Hivernacle de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM).
L’informe alerta que la pujada no només respon a les emissions derivades de les activitats humanes sinó que a això se li suma la creixent incapacitat dels grans embornals naturals com els boscos i els oceans per continuar absorbint l’excés de diòxid carboni. "La calor atrapada pel CO2₂ i altres gasos amb efecte hivernacle està sobrealimentant el nostre clima i desencadenant fenòmens meteorològics cada vegada més extrems", adverteix Ko Barrett, secretària general adjunta de l’entitat meteorològica de referència de les Nacions Unides, després de la publicació d’aquestes dades, que surten a la llum a menys d’un mes de l’inici de la cimera del clima del Brasil (COP30). "Reduir les emissions és essencial no només per protegir el clima, sinó també per garantir la seguretat econòmica i el benestar de les comunitats", afegeix l’especialista, llançant així un missatge als líders que al novembre s’asseuran a debatre sobre com accelerar les polítiques de retallada d’emissions.
Les dades són clares. Entre 2023 i 2024, la concentració de CO2₂ va augmentar en 3,5 ppm, l’increment més gran registrat des que van començar els mesuraments moderns el 1957. Per entendre la magnitud d’aquest salt, n’hi ha prou amb recordar que en la dècada de 1960 el ritme mitjà de creixement era de 0,8 ppm a l’any. En l’última dècada, en canvi, els registres indiquen que aquest ritme es va triplicar fins a les 2,4 ppm anuals. Segons els científics, aquest augment és el principal motor darrere de l’augment desbocat d’extrems climàtics i desastres naturals que viu el món en els últims anys.
