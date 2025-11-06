Mig segle de compromís: Fundació MAPFRE celebra 50 anys d’acció social
Fundació MAPFRE celebra el 50è aniversari, una fita que no només representa un número, sinó un llegat de transformació i compromís social. Des de la seva creació el 1975, la fundació ha treballat incansablement per millorar la qualitat de vida de milions de persones a tot el món. Al llarg d'aquestes cinc dècades, s'han implementat nombrosos programes i projectes que han deixat una empremta significativa a la societat, especialment en àrees com l'educació, la salut i la inclusió social.
Des dels seus inicis, la Fundació MAPFRE ha tingut un objectiu clar: trencar el cicle de la pobresa i promoure el desenvolupament integral de les persones. Aquest compromís s'ha materialitzat en més de 1.140 milions d'euros invertits en diverses iniciatives que han beneficiat més de 179 milions de persones a 32 països. Cada acció empresa ha estat un pas cap a un futur més just i equitatiu. Un dels pilars fonamentals de la fundació ha estat el seu enfocament a projectes internacionals. A través de col·laboracions amb més de 80 entitats socials, s'han desenvolupat programes educatius a 25 països, principalment a Llatinoamèrica. Aquests projectes han permès que 140.000 menors en situació de vulnerabilitat accedeixin a oportunitats que els permetin prendre control del futur.
Aprenentatges vitals: enfocament a la prevenció
La fundació ha desenvolupat campanyes de sensibilització que promouen hàbits saludables i prevenció d'accidents. Aquestes iniciatives busquen educar la població sobre la importància de la seguretat viària, la salut i la gestió financera. Al llarg dels anys, s'han invertit més de 190 milions d'euros en programes de sensibilització i han arribat a més de 103 milions de persones.
Un dels programes més destacats és «Objectiu Zero», que té com a finalitat erradicar les víctimes a la carretera mitjançant l’educació i la prevenció. La fundació ha treballat en la formació d’adolescents sobre seguretat viària i l’ús de sistemes de retenció infantil, tot creant consciència sobre la importància de la seguretat a les vies.
La promoció de la salut també ha estat un eix fonamental. Programes com «Dones pel Cor» i «SOS Respira» s’han implementat per educar la població en la prevenció de malalties i l’atenció d’emergències. Aquests esforços han contribuït a millorar la qualitat de vida de moltes persones, demostrant que l’educació pot ser una eina poderosa per al canvi.
Resposta davant crisis humanitàries
Fundació MAPFRE ha estat present en moments crítics, donant resposta a 30 situacions d’emergència en diversos països. Des de catàstrofes naturals fins a crisis humanitàries, la fundació ha mobilitzat recursos i voluntaris per oferir suport immediat a qui més ho necessita.
Per facilitar aquestes actuacions, es va crear un Fons d’Ajuda Humanitària, que destina 150.000 euros anuals per actuar amb rapidesa davant situacions d’emergència. Gràcies a aquest fons, la fundació ha pogut enviar ajuda a països com Haití, Ucraïna i Espanya, reafirmant així el seu compromís amb la solidaritat i l’acció humanitària.
Voluntariat: el cor de la Fundació
El voluntariat ha estat un component essencial en la tasca de Fundació MAPFRE. Mitjançant el seu programa de voluntariat, s’han mobilitzat milers de persones en 28 països, treballant en àmbits com l’educació, la salut i el medi ambient. Aquest compromís no només beneficia els destinataris de l’ajuda, sinó que també transforma els propis voluntaris.
A més, els voluntaris han tingut un paper fonamental en la implementació de projectes i en la resposta davant crisis. La seva dedicació i esforç han fet possible que la fundació assoleixi els seus objectius i continuï amb la seva missió de millorar la vida de les persones. L’experiència de ser voluntari no només enriqueix aquells que reben l’ajuda, sinó que també fomenta un sentit de comunitat i solidaritat entre els participants.
Mirant cap al futur
A mesura que Fundació MAPFRE celebra el seu 50è aniversari, la mirada es dirigeix cap al futur. Amb un compromís renovat per continuar transformant vides, la fundació afronta nous reptes, com l’envelliment de la població i la creixent desigualtat social.
La seva acció continuarà centrant-se en àrees clau com la inclusió laboral i l’educació, pilars fonamentals per a la cohesió social. Amb la creació del Centre d’Investigació Ageingnomics, la fundació vol aprofitar les oportunitats que ofereix l’envelliment de la població, impulsant una visió positiva de la «economia platejada», que reconeix el valor i el potencial de les persones grans en la societat actual.
