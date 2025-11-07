Rettenmaier Ibérica innovació des de la natura
Premi al Compromís amb la Innovació Sostenible Rettenmaier Ibérica
BeContent
Rettenmaier Ibérica forma part del Grup Rettenmaier, multinacional d’origen alemany amb més de 145 anys d’història. Especialitzada en el processat de fibres vegetals i productes naturals, desenvolupa solucions aplicables en sectors com l’alimentació, la cosmètica, la farmàcia, la construcció o la cura animal. Amb més de 90 centres productius al món, promou un model basat en l’economia circular, la innovació responsable i la producció local. El seu lema «pensa global, produeix local i consumeix local» resumeix el seu compromís amb la sostenibilitat i la salut.
«Em va meravellar aquell bosc immens i vaig deixar anar: ‘Quina sort tenir matèria primera inacabable i gratis’. Em van mirar seriosos i em van dir: ‘No és així. Replantem sempre. Ho fem perquè els nostres fills tinguin arbres’». Quaranta anys després, Santiago Lanchas, director general de Rettenmaier Ibérica, continua recordant aquell primer viatge a Alemanya com un punt d’inflexió. Va ser llavors quan va comprendre que la sostenibilitat no és una etiqueta, sinó una responsabilitat a llarg termini.
Aquesta mateixa filosofia continua guiant el grup Rettenmaier, fundat el 1878 en plena eclosió industrial. Lluny de seguir la via química que llavors predominava, van optar per una altra via: treballar amb matèries primeres vegetals, renovables i biodegradables, per crear productes útils i responsables. Des d’aleshores, han desenvolupat tecnologia pròpia per extreure cel·lulosa, lignina, texturizants i fibres naturals que avui s’apliquen a més de 100 sectors. Rettenmaier Ibérica forma part d’aquest entramat internacional, amb presència en més de 90 centres productius, més de 30 d’ells a Europa. El seu lema —«Pensa global, produeix local i consumeix local»— defineix la seva aposta per un model econòmic que combina eficiència, salut i respecte al medi ambient.
Fibra vegetal per a gairebé tot
Des d’arbres, cereals o algues, Rettenmaier transforma residus vegetals en solucions reals. «Aprofitem el que la natura ha dissenyat amb precisió per a usos tan diversos com l’alimentació, la salut, la cosmètica o fins i tot la construcció», explica Santiago Lanchas. A través de la seva tecnologia de processat, aconsegueixen que les fibres vegetals aportin textura, elasticitat, resistència o capacitat aglutinant als productes dels seus clients.
En alimentació, treballen amb cel·luloses i derivats que permeten elaborar aliments sense gluten més desitjables, o millorar la textura en productes baixos en greix. En farmàcia, els seus excipients naturals faciliten la producció de medicaments més eficients. En cosmètica, els seus ingredients busquen substituir els compostos sintètics per alternatives naturals. Fins i tot en la construcció estan desenvolupant nous micromorters per a impressió 3D de vivendes sostenibles.
De la seva línia de consum directe, la marca més coneguda és Cat’s Best, una sorra vegetal aglomerant per a animals domèstics, biodegradable i molt eficient. «Ben aviat llançarem una nova varietat pensada per a tots els públics, que esperem veure al canal habitual del consumidor», avança.
Innovar sense deixar d’escoltar
El que diferencia Rettenmaier no és només la seva tecnologia, sinó la seva mentalitat. «Escoltar, aprendre i aportar solucions. Aquesta és la base. L’equip humà és el que més ens distingeix». La companyia combina una estructura industrial avançada amb una cultura corporativa que fomenta la curiositat i la col·laboració.
Aquest esperit innovador s’ha mantingut des dels seus orígens. En el dia d’avui, la companyia continua explorant noves matèries primeres, com les algues marines, i treballa en la millora contínua dels seus processos productius. La circularitat no és un objectiu, sinó una pràctica habitual: transformar el que abans era un residu en un recurs valuós.
Rettenmaier Ibérica també té molt present l’impacte social del seu model. Des del seu origen, el grup ha defensat el desenvolupament d’indústries en entorns rurals, per fixar població i crear ocupació de qualitat fora dels grans nuclis urbans. La seva aposta és per una economia connectada amb el territori i el planeta.
Un premi que reforça un camí
El Premi al Compromís amb la Innovació Sostenible representa per a la companyia un suport institucional a una filosofia de treball que fa més d’un segle que es construeix. «És una satisfacció especial que aquest primer guardó reconegui una manera de fer basada en el respecte per la natura i en la tecnologia aplicada amb criteri», assenyala Santiago Lanchas.
Per a ell, que fa quatre dècades que està vinculat al grup, aquest reconeixement també té un valor simbòlic: «És una manera d’honrar el que vaig aprendre en aquell primer viatge a Alemanya. Llavors vaig entendre que els arbres no eren infinits. Avui treballem perquè tampoc ho siguin les oportunitats d’innovar amb sentit».
