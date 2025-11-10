Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arxivat el cas de la presumpta venda de la menor a Mollerussa

Redacció

Redacció

Barcelona

El procediment judicial per la presumpta compravenda i matrimoni forçat d’una menor de 14 anys a Mollerussa (Pla d’Urgell) ha quedat arxivat. Segons RAC1, la justícia navarresa ha decretat la nul·litat de les actuacions i ha ordenat la posada en llibertat de les cinc persones detingudes l’octubre passat: els pares de l’adolescent, la parella que presumptament la va adquirir per 5.000 euros i unes ampolles de whisky, i el fill d’aquests, amb qui la jove hauria contret matrimoni de manera ritual.

Fonts de la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i el Departament de Drets Socials de la Generalitat van confirmar ahir que la menor ja ha tornat a Navarra junt amb els seus pares, després de passar algunes setmanes sota tutela dels serveis de protecció catalans. Amb aquesta decisió judicial, el cas queda tancat i sense indicis penals suficients per continuar la investigació.

Declaració

L’element determinant ha sigut la declaració de la mateixa adolescent davant el jutjat navarrès. En el seu testimoni, va afirmar no sentir-se víctima de cap delicte ni haver sigut obligada a casar-se o a pidolar. Des del seu ingrés en un centre tutelat a Almacelles, la jove va mantenir aquesta versió davant els equips de protecció. La Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància també ha confirmat que la menor va negar en tot moment els fets assenyalats pels agents durant la investigació.

El tribunal conclou que no existeix documentació que acrediti l’existència d’un matrimoni formal ni d’una transacció econòmica. Tampoc es van trobar proves materials o registres que permetin sostenir les acusacions inicials. L’enllaç, segons fonts policials, hauria tingut lloc únicament en l’àmbit comunitari i no té validesa legal. En conseqüència, el jutjat l’ha desestimat.

