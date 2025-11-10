Hibridació: l'opció sostenible més pràctica
Toyota C-HR Hybrid no només és un SUV: és una declaració d'intencions. Combina l'avantguarda del disseny amb la intel·ligència de la tecnologia híbrida per oferir una experiència de conducció tan eficient com a inspiradora. Cada trajecte, des del ritme urbà del dia a dia fins a les escapades que trenquen la rutina, es converteix en una oportunitat per gaudir del moviment amb consciència i estil. Amb el disseny audaç, la conducció silenciosa i l'eficiència exemplar, Toyota C-HR Hybrid redefineix el que significa conduir de manera sostenible sense renunciar a l'emoció.
Toyota C-HR Hybrid combina el millor de la mobilitat sostenible amb el disseny futurista i trencador que caracteritza Toyota. Des de la carrosseria fins a l'interior, Toyota C-HR Hybrid destaca per la seva personalitat única, qualitat de conjunt i sofisticació general. La segona generació del SUV mitjà japonès, llançada a Espanya a finals del 2023, reforça el seu èxit amb un plantejament més madur, eficient i tecnològic.
Amb una longitud de 4,36 metres i un disseny de línies molt marcades, Toyota C-HR ha conquerit més d'un milió de conductors a Europa. A Espanya figura entre els models preferits pels particulars gràcies al seu equilibri entre estil, confort i sostenibilitat.
Mecànica sense igual
Les versions híbrides de Toyota C-HR incorporen la cinquena generació del sistema Hybrid de Toyota, un conjunt que destaca per la seva eficiència, suavitat de funcionament i fiabilitat. Ambdues variants —denominades 140H i 200H— tenen canvi automàtic de sèrie i ofereixen unes xifres de consum i emissions realment baixes, sense renunciar a un rendiment excel·lent.
Aquestes mecàniques permeten fer front a tota mena d'usos amb total normalitat: des dels trajectes urbans més exigents fins a llargs viatges per carretera o escapades a la natura. A més, la versió 200H pot equipar el sistema de tracció total AWD-i, ideal per circular per camins de terra o zones de baixa adherència.
Rendiment excepcional
La variant 140H desenvolupa 140 CV i homologa un consum mitjà de només 4,7 litres cada 100 quilòmetres, mentre que la 200H eleva la potència fins a 197 CV mantenint una despesa molt continguda, de només 5,1 litres/100 km. Aquesta relació entre prestacions i eficiència situa Toyota C-HR com un dels SUV híbrids més equilibrats del mercat.
Equipament complet
Toyota C-HR Hybrid està disponible amb quatre nivells d'acabat: Active, Advance, Spirit i GR SPORT. El nou Spirit, incorporat el 2025, ofereix una dotació especialment completa: fars LED, llantes de 19 polzades, instrumentació i pantalla central digitals, carregador sense fil, navegador, ports USB-C, connectivitat Apple CarPlay i Android Auto, seients esportius amb tapisseria mixta, accés i arrencada sense clau, càmera actualitzat sense acudir al taller.
En matèria de seguretat, Toyota C-HR Hybrid també marca la pauta. Inclou assistent de manteniment de carril, sistema de detecció d'angle mort, reconeixement de senyals de trànsit, llums llargues automàtiques i tot el conjunt de tecnologies d'assistència al conductor integrades al paquet Toyota Safety Sense.
