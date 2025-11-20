Novartis aposta pel talent jove a One Young World Summit 2025
Quatre joves professionals representen Novartis España a One Young World, compartint aprenentatges sobre lideratge, propòsit i impacte social
Més de 2.000 joves talents prometedors de 190 països s’han donat cita a Múnic amb motiu de la celebració del One Young World Summit del 3 al 6 de novembre. Es tracta d’una de les cites més importants del panorama internacional en la qual els joves han dialogat sobre àmbits com la intel·ligència artificial responsable, l’economia circular i l’equitat social, entre altres qüestions.
Espanya ha sigut un dels països presents gràcies a la participació de joves professionals que han acudit a aquesta trobada en representació del talent empresarial nacional. Entre ells es trobaven quatre professionals de Novartis que han aportat la seva visió sobre diferents temes d’actualitat i han compartit les seves experiències després de la seva tornada.
Veus joves amb propòsit global
Josep Grima, Value Access Manager a Novartis España, exposa que «ha sigut inspirador connectar amb joves líders de tot el món que comparteixen valors d’empatia, sostenibilitat i lideratge amb propòsit. M’emporto la convicció que el canvi comença per un mateix i es multiplica quan es comparteix». A més, afegeix que el fet que «Novartis aposti pel nostre desenvolupament i ens doni veu en un fòrum global com aquest és un reflex clar de la seva cultura. No es tracta només de formar bons professionals, sinó d’inspirar líders compromesos amb la societat. És un orgull formar part d’una empresa que impulsa el creixement personal i l’impacte positiu en la societat».
Per la seva banda, Gabriela Castañeda, Customer Engagement Strategy Partner a Novartis España, destaca que haver pogut participar en aquesta cimera «ens ajuda a submergir-nos en reptes globals que impacten la nostra realitat, que van més enllà del nostre rol i a qüestionar-nos el nostre paper dins de la societat i la nostra definició de lideratge i impacte». Per a aquesta noia, que una empresa com Novartis aposti pel desenvolupament del talent «es tradueix en gratitud, inspiració i motivació per continuar treballant i desenvolupant-me en una companyia com Novartis i buscant noves formes de poder viure la seva cultura amb propòsit, autonomia i creixement per maximitzar l’impacte que generem».
Un lideratge que es construeix des de l’empatia
En aquesta línia, Michely Santos, directora de Manufacturing Execution Systems a Novartis España, posa en valor «l’oportunitat d’intercanviar experiències amb altres joves líders dins i fora de Novartis, pensar més enllà dels nostres llocs i mantenir una actitud de sorpresa i curiositat en tot el que fem a més de reflexionar sobre el nostre paper en la societat, redefinir el concepte de lideratge i l’impacte que volem generar».
Afirma que «la cimera em va reafirmar que sí: hem de ser curiosos, valents, proactius i defensar el que importa. L’impacte requereix resistència i perseverança. Hem d’atrevir-nos a somiar en gran, liderar amb empatia i mai subestimar el poder que tenim per generar canvi».
Raquel Ramon, P&O People Partner a Novartis España, va apuntar que «tenim la capacitat de canviar coses, però també de fer-ho d’una manera diferent: amb empatia, amb propòsit, amb coherència. Crec que la nostra veritable responsabilitat és liderar des de l’humà, construir amb sentit i recordar que el canvi comença en la manera com tractem els altres». Per això, afegeix, «el que més valoro de ser a Novartis és sentir que la meva feina té un impacte real en la vida de les persones. Darrere de cada decisió, de cada innovació, hi ha pacients, famílies i comunitats que confien en el que fem. Treballar aquí et fa veure el poder del que fem cada dia: transformar vides, donar esperança. I això és el que més m’inspira: formar part d’una companyia que posa el propòsit al centre i actua amb la mirada posada en les persones».
Talent per transformar el futur de la salut
A Novartis tenen molt present que «la ciència es troba amb l’esperança de generar un impacte positiu en la vida i el dia a dia de les persones». Per això, emfatitzen, la seva feina «fa possible que els pacients puguin viure millor i que el sistema sanitari avanci cap a una eficiència més gran i més sostenible. I això connecta totes les generacions».
Per això, assenyalen que «un pilar clau del seu propòsit és l’impuls del talent i la seva preparació per al futur», perquè tenen clar que el més important és comptar amb «un talent compromès, motivat per treballar en el seu propi creixement i disposat a formar part del canvi cap als reptes que plantegi el futur».
