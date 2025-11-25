YoConecto, els cursos gratuïts que acosten la tecnologia a les persones grans
Qui va dir que aprendre tecnologia havia de ser complicat o avorrit?
Com mostra el còmic i actor Leo Harlem a l’última campanya de YoConecto, el programa presencial i gratuït de Fundació Cibervoluntaris, aprendre competències digitals pot ser tan fàcil com demanar un plat de patates braves: «ràpid i sense embolics». YoConecto ofereix cursos pràctics, fàcils d’entendre, impartits de manera propera i amena per formadors especialitzats. Qualsevol persona interessada, així com associacions, centres de gent gran o entitats socials, poden sol·licitar aquests cursos a yoconecto.org.
Es tracta d’una formació que s’adapta al nivell i les necessitats de cada persona. Cada sessió està dissenyada per generar confiança, resoldre dubtes sense presses i permetre que els participants avancin al seu propi ritme, amb suport continu i exemples quotidians. L’objectiu és que, al finalitzar, se sentin empoderats i percebin la tecnologia com una eina segura, aliada per a la seva vida.
Alfabetització digital per a gent gran
¿Quantes vegades hem sentit dir a una persona gran dir que «la tecnologia és cosa de joves»? Per a molts, familiaritzar-se amb les apps dels moderns smartphone, fer una videotrucada o realitzar un tràmit en línia semblen obstacles gairebé impossibles d’esquivar. El cert és que, en la majoria de les ocasions, només necessiten fer el primer pas i comptar amb algú que els ho expliqui a poc a poc. Per això, YoConecto ajuda les persones de més edat a adquirir competències digitals bàsiques, millorar la seva autonomia i utilitzar la tecnologia en la seva vida diària de forma segura i útil.
A més, és gratuït, ja que forma part de la iniciativa Generació D impulsada per Red.es, Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, i està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation de la Unió Europea.
Es tracta d’una acció necessària ja que, segons dades de l’INE, el 2023 el 95 % de la població de 16 a 74 anys va utilitzar Internet de forma habitual, dels 65 als 74 anys aquest percentatge va baixar al 80 %, i per al tram de 75 anys o més, aquest ús freqüent es va situar al voltant del 35,9 %. A més, factors com els baixos ingressos, menor nivell educatiu o viure en zones rurals augmenten l’exclusió digital de les persones grans.
Abordar aquesta bretxa és una prioritat a nivell internacional. En concret, l’ODS 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides estableix la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida.
Dues dècades acostant la tecnologia
En sintonia amb aquest objectiu, des de Fundació Cibervoluntaris –ONG que compta amb 4.500 cibervoluntaris i col·labora amb més de 7.000 entitats a tot Espanya– treballen des de fa 20 anys perquè la tecnologia sigui una eina a l’abast de tots. Amb iniciatives com YoConecto trenquen barreres i demostren que aprendre no té edat ni dificultat. El seu propòsit és que les persones grans guanyin confiança en l’entorn digital, enforteixin les seves habilitats i redueixin a poc a poc la bretxa que encara hi ha en l’accés i maneig d’aquests recursos.
L’alfabetització digital va més enllà de poder veure vídeos a internet o fer videotrucades a fills i nets. També implica tenir les eines per espavilar-se en la vida quotidiana: des de consultar el menú d’un restaurant a través d’un codi QR, identificar un missatge fraudulent, comprar entrades o demanar una cita prèvia, fins a realitzar de forma àgil i segura gestions bancàries o administratives.
I no es tracta només d’accés. Un estudi publicat a Social Indicators Research va trobar que l’ús real d’internet contribueix al benestar subjectiu de les persones grans. En altres paraules, aprendre a utilitzar la tecnologia no només facilita gestions o comunicacions, sinó que també pot millorar la seva qualitat de vida. Iniciatives com YoConecto els ajuden a envellir amb autonomia i dignitat en un moment en què el digital avança de forma vertiginosa
Continguts útils i metodologia propera
Entre els principals blocs de contingut del programa YoConecto per a persones grans s'inclouen:
- Iniciació a Internet, Administració electrònica i banca digital: com navegar amb seguretat, realitzar tràmits amb l’Administració electrònica o operacions bàsiques de banca digital.
- Identitat digital, videotrucades i xarxes socials: crear i gestionar perfils en línia, comunicar-se per videotrucada i entendre el funcionament de les xarxes socials.
- Aplicacions de salut i oci: utilització d’apps per demanar cites mèdiques, consultar historial, mantenir-se actiu o disfrutar d’activitats d’entreteniment.
- Ciberseguretat: aprendre a identificar fraus, gestionar contrasenyes segures i protegir la privacitat.
- Benestar digital i acompanyament: pautes per a un ús equilibrat i saludable d’internet i recomanacions per guiar també nens i joves.
Com inscriure’s a YoConecto
Els cursos de YoConecto, totalment gratuïts i presencials, són a més intergeneracionals: es dirigeixen a joves, pimes i emprenedors, famílies, persones amb discapacitat, docents i, per descomptat, persones grans que vulguin iniciar-se o avançar en l’ús d’eines digitals.
La inscripció pot realitzar-se a través de www.yoconecto.org o trucant al 674 72 76 23, i està oberta tant al públic general com a associacions, ajuntaments, centres de gent grans i altres entitats socials de tot Espanya.
Fundació Cibervoluntaris aporta formadors, materials i continguts adaptats, facilitant que qualsevol comunitat pugui portar aquesta formació al seu propi espai.
