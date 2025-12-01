Les eines que ofereix Feníe Energía a les empreses instal·ladores catalanes per facilitar-los el dia a dia
L'energètica ofereix un servei clau a les empreses instal·ladores per facilitar-los la gestió amb el client i que els permet simplificar la contractació dels seus productes.
El sector energètic està vivint un procés de canvi constant, marcat principalment per la transició energètica cap a un nou escenari amb les energies renovables com a grans protagonistes. Això fa que els consumidors busquin solucions energètiques cada vegada més eficients. En aquest escenari, les empreses instal·ladores es troben davant d'una oportunitat única per créixer, diferenciar-se i esdevenir referents de confiança per als seus clients. Per això, comptar amb el suport d'una companyia com Feníe Energía, la comercialitzadora a la qual ja pertanyen més de 3.000 empreses instal·ladores, és sinònim d'èxit, ja que compta amb més de 400.000 clients a tot el país i ha realitzat més de 60.000 estudis d'autoconsum, eficiència i mobilitat elèctrica els darrers anys.
En els 15 anys que porta actiu aquest model, els instal·ladors no només tenen accés a formació i eines especialitzades, sinó que poden centrar-se en allò que millor saben fer: oferir als seus clients solucions personalitzades, amb garantia, transparència i el tracte proper que sempre ha definit aquest col·lectiu. Per ajudar a la seva xarxa d'instal·ladors, Feníe Energía va llançar els Serveis de Suport a l'Instal·lador per oferir-los una sèrie d'eines que els ajudin a fidelitzar els seus clients.
¿En què consisteixen els serveis de suport a l'instal·lador?
Els Serveis de Suport a l'Instal·lador de Feníe Energía responen a una demanda creixent del sector, poder oferir facilitats de pagament als clients, delegant les tasques administratives, per agilitzar i simplificar la contractació de qualsevol projecte sense perdre el control ni la relació directa amb el client. L'instal·lador continua sent el protagonista, qui prepara l'oferta i decideix com presentar-la, mentre que Feníe Energía es converteix en un aliat estratègic, assumint tràmits que habitualment consumeixen temps i recursos.
El servei bàsic ofereix a les empreses instal·ladores la tranquil·litat de cobrar una part del pressupost abans de començar les feines, cosa que els permet desenvolupar el projecte amb més desfogament.
A més, Feníe Energía ofereix suport en la tramitació de subvencions com el pla MOVES, els ajuts per a autoconsum o l'eficiència energètica. La companyia facilita la gestió documental, guia els processos i redueix incerteses, permetent a l'instal·lador oferir al client un acompanyament complet també en aquest àmbit.
Una altra línia de suport consisteix en el dimensionament d'instal·lacions d'autoconsum, punts de recàrrega, il·luminació o compensació reactiva. A més, a través d'aquest servei, els instal·ladors poden contractar l'elaboració d'esquemes unifilars i de projectes.
Amb els Serveis de Suport a l'Instal·lador, els instal·ladors també tenen accés a una plataforma per a la compra de material especialitzat amb suport personalitzat per a la posada en marxa i la postvenda. Aquest servei facilita l'accés a productes específics, assegura la compatibilitat tècnica i evita desplaçaments o cerques addicionals de material.
Un suport clau per a l'instal·lador
Un dels grans avantatges dels Serveis de Suport a l'Instal·lador és que l'Agent Energètic manté el control total sobre el projecte. Al final, és ell qui defineix l'oferta, gestiona la relació directa amb el client i decideix quins serveis de la companyia vol incorporar a cada pressupost. Feníe Energía actua com a impulsor, no com a intermediari, i assumeix tasques clau per alliberar càrrega administrativa i reduir riscos.
Els serveis de suport a l'instal·lador s'han consolidat com una de les propostes més distintives de la companyia. La seva capacitat per simplificar la contractació, augmentar les opcions de servei i millorar l'experiència del client final el converteix en un element estratègic per a les empreses instal·ladores que busquen créixer. Feníe Energía ha desenvolupat amb aquest servei un model que combina eficiència, proximitat, innovació i suport integral, i que situa l'instal·lador al centre del nou escenari energètic, amb totes les eines necessàries per fer créixer el seu negoci i continuar sent el professional de confiança que els clients necessiten.
¿Vols pertànyer a la xarxa d'instal·ladors de Feníe Energía?
