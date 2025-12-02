Malalties respiratòries
La grip dobla la incidència estimada de la setmana anterior i ja supera el nivell moderat de transmissió
L’ascens ha començat abans del que és habitual i de forma més marcada
La incidència estimada de la grip es manté en ascens durant la setmana del 24 al 30 de novembre i ja dobla la de la setmana anterior, superant el nivell moderat de transmissió, segons les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). L’ascens va començar ara fa cinc setmanes, abans del que és habitual en la temporada de grip i de forma més marcada. Actualment la incidència s’estima en 164 casos per 100.000 habitants, quan la setmana prèvia era de 82. En la setmana analitzada han donat positiu un 21% de les mostres recollides i predomina la circulació del subtipus A (H3N2) variant.
Entre el 24 i el 30 de novembre es van fer 11.122 diagnòstics de grip a l’atenció primària, pels 6.006 de la setmana anterior. D’aquests diagnòstics, 769 són de nens d’entre 0 i 4 anys; 2.692 són de nens d’entre 5 i 14; 4.462 són de persones d’entre 15 i 44; 1.885 són del grup d’entre 45 i 59 anys; 623, es corresponen al grup de 60 a 69; 414 són del grup de 70 a 79, i 277 són persones de més de 80 anys.
Salut remarca que els estan inclosos a les vacunes administrades. La variant k s’ha detectat a tots els continents. A més, als països de l’hemisferi sud, on ja s’ha superat el pic epidèmic i estan en fase de descens, no s’ha observat una gravetat de la malaltia inusualment alta.
Tot i que el subclade K mostra una certa divergència respecte algunes vacunes de referència, no s’ha observat una gravetat més elevada dels casos en cap país, i s’espera que la vacuna continuï proporcionant protecció contra les formes greus de la malaltia.
En general, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes és de 777 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 63.053 casos i mantenint-se ela transmissió en nivell basal. El rinovirus és el virus més predominant (39,3% de les mostres), seguit de la grip (21,1%) i del VRS (6,9%). En la població pediàtrica, però, la positivitat dels multitests mostra la grip A com a virus més circulant (50% de les mostres), seguit del VRS (5,4%).
El VRS (Virus Respiratori Sincicial, responsable de la bronquiolitis) es manté en ascens des de fa 4 setmanes, superant actualment el nivell basal amb una incidència estimada de 53 casos per 100.000 habitants.
La covid es manté estable a nivells baixos de transmissió, amb una incidència estimada de 19 casos per 100.000 habitants.
Aquesta setmana, tots els ingressos per covid i el la majoria dels ingressos per grip de la setmana analitzada són de persones majors de 60 anys (20 de 35 hospitalitzats). Hi ha cinc persones a l’UCI. El 82% dels ingressos per VRS van ser de menors de 4 anys.
La cobertura vacunal enfront de la grip es del 64% per als majors de 80 anys i del 50% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura vacunal respecte a la covid es actualment del 53% per als majors de 80 anys i del 37% per a les persones d’entre 70 i 79 anys.
En els infants d’entre 6 i 59 mesos, la cobertura respecte a la grip es actualment del 36%. Pel que fa al VRS, la cobertura acumulada es del 93,5% en els nascuts entre abril i setembre, i del 71,7% en els nascuts entre octubre i maig, el que representa una cobertura total de 89,2%.
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- La condemna a Jordi Pujol
- Ripoll abraça el turisme polític