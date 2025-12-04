El basket que canvia comunitats: Endesa impulsarà cinc projectes socials en una nova edició de Cancha Solidaria Endesa
La companyia secundarà cinc iniciatives que tenen el bàsquet com a motor de canvi social, dotant a cadascuna amb fins a 10.000 €
Alberto Zamora
Cancha Solidaria Endesa celebra una nova edició, amb un pressupost de 50.000 euros, després de centrar-se en 2025 en l'impuls d'iniciatives vinculades amb la reconstrucció d'equipaments esportius, a València, que haguessin estat afectats per la DANA d'octubre de 2024. La campanya continua impulsant l'esport, i en concret el basket, com una eina de canvi social positiu.
De nou, la iniciativa compta amb el suport de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), i en aquesta ocasió, les comunitats del bàsquet de tots els racons del país poden presentar la seva candidatura, de manera que aspirin a obtenir finançament per a iniciatives i projectes, que poden ser presentats tant de manera individual com a través d'associacions, clubs, etc.
Una nova edició que continua el camí iniciat en 2015, any des de què Endesa ha llançat diverses iniciatives per a escoltar la comunitat del bàsquet, per a recaptar els seus projectes socials i per a secundar-los amb recursos que van des de l'econòmic fins a l'assessoria tècnica, incloent-hi accés a mitjans de comunicació i visibilitat en xarxes socials, entre altres.
Un premi de 10.000 euros per a les iniciatives finalistes
Tots els projectes poden presentar la seva candidatura en Cancha Solidaria Endesa del 25 de novembre al 22 de desembre de 2025. Després de la valoració d'un jurat, que elegirà a 10 finalistes, el vot popular seleccionarà als 5 guanyadors que obtindran 7.500 euros. A més, els guanyadors podran aconseguir 2.500 euros de finançament addicional i podran continuar rebent suport econòmic de la comunitat fins al final del procés.
Cancha Solidaria Endesa igualarà aquests 2.500 euros en donacions a través del matchfunding de la plataforma, però els projectes podran seguir amb la seva difusió, rebent donatius fins que hagi conclòs la fase de recaptació. D'aquesta manera, el projecte contempla que sigui possible contribuir als projectes mitjançant la compra de recompenses, com poden ser samarretes signades per estrelles de la Liga Endesa, de la Liga Femenina Endesa o de les seleccions espanyoles tant masculina com femenina o experiències úniques amb els seus clubs i jugadors favorits, etc.
El patrocini fet amb un propòsit
La campanya forma part de l'estratègia de patrocini amb propòsit d'Endesa, que se serveix de la capacitat de la companyia i el poder transformador de l'esport per a intentar aportar una cosa positiva a la societat, al mateix temps que genera un impacte social rellevant.
Cancha Social Endesa és una iniciativa que dona continuïtat al compromís demostrat per la companyia, al mateix temps que recull les lliçons apreses, durant deu anys, en la part més social del bàsquet. El projecte és el següent pas després d'iniciatives com History Basket Lover i Liga Endesa de Cor.
El compromís existeix des de 2015, any en què van sorgir els primers projectes socials nascuts del bàsquet, com Ecoballution, que transforma en xarxes de bàsquet xarxes pesqueres; Academia 675, o la materialització del somni de Berni Rodríguez de fer una acadèmia de bàsquet per a persones amb diversitat funcional; o Baskonia Mixed Ability, projecte de bàsquet integrador de Baskonia 2025. A aquestes iniciatives cal afegir els projectes de Basket Institution de l'exjugadora María Pina o del Club de Bàsquet Algemesí, que van ser alguns dels quals van ajudar a reconstruir el bàsquet de base a València.
Seguint aquesta mateixa línia de patrocini, propòsit i impuls social, Endesa promou des de l'any 2020 Basket Girlz, que pretén pal·liar l'abandó primerenc del *basket per part de jugadores, duent a terme diferents iniciatives i plans d'acció.
