Casa Mas i La Marató comparteixen taula, sabor i compromís
L’empresa catalana impulsa una campanya solidària amb el seu producte estrella per contribuir a la investigació sobre el càncer
Aquest any, cada caneló compta. Casa Mas, la firma catalana especialitzada en receptes fresques, llança la campanya #DeCanelóACaneló, una iniciativa solidària en col·laboració amb La Marató 3Cat, que té per objectiu contribuir a la investigació del càncer.
A través de la venda dels seus tradicionals canelons, de carn rostida, de pollastre i d’ànec i foie, la companyia destinarà una donació a la Fundació La Marató per impulsar la investigació oncològica. I ho fa com millor sap: des de la cuina, amb proximitat i amb compromís. «La cuina sempre ha sigut un espai per compartir, i aquesta campanya neix d’aquesta mateixa idea. Aquesta vegada, els nostres canelons porten un ingredient més: la solidaritat», explica Sebastià Mas, director general de la companyia.
La recaptació obtinguda amb la venda d’aquests productes durant la campanya nadalenca servirà per recolzar projectes científics dedicats a l’estudi, tractament i prevenció del càncer.
A més, Casa Mas anima els consumidors a unir-se al moviment utilitzant l’etiqueta #DeCanelóACaneló en xarxes socials, per generar així una cadena de missatges solidaris que amplifica la iniciativa.
El càncer és una malaltia que ens toca de prop a tots. Un de cada dos homes i una de cada tres dones la patiran al llarg de la seva vida. Per això «creiem que és important sumar esforços des de tots els àmbits, també des de l’empresa,» afirma Sebastià Mas. I afegeix: «Fem el que millor sabem fer: canelons. Però aquest any, són els canelons per a La Marató».
Compromís amb sabor
Des de la seva fundació el 1993 a Castellterçol (Barcelona), Casa Mas ha crescut mantenint l’essència artesanal dels seus orígens, convertint-se en un actor clau del mercat nacional gràcies a la seva aposta per la qualitat, la innovació i el respecte per la tradició.
El que va començar als baixos d’una casa familiar s’ha transformat en una empresa amb presència en milers de punts de venda a tot Espanya i una capacitat productiva de 70 milions d’unitats a l’any. Amb més de 50 receptes fresques sense pasteuritzar i elaborades amb ingredients naturals, Casa Mas ha fet del seu producte un símbol de confiança. Perquè, en un mercat dominat per les marques blanques, han sabut diferenciar-se apostant per una proposta que uneix experiència culinària, sostenibilitat i propòsit. «Som una cuina de portes enfora i una indústria de portes endins», resumeix el seu director general. I en aquest equilibri, aquesta acció solidària troba tot el seu sentit.
Així, la campanya #DeCanelóACaneló no només reforça el compromís social, sinó que s’alinea amb una forma de fer de l’empresa que combina creixement responsable, innovació i respecte per l’entorn. Exemple d’això és la seva nova planta de Sallent (inaugurada el 2023), amb 30.000 metres quadrats equipats amb 4.000 plaques solars que permeten reduir 541 tones de CO₂ a l’any.
Amb aquesta col·laboració amb La Marató 3Cat, Casa Mas posa en valor una cosa que va més enllà del producte: la capacitat de generar vincles, de connectar amb el consumidor des de les emocions i de ser part activa en causes que impacten la societat. «Aquesta iniciativa és també una manera d’agrair la confiança que les persones han dipositat en nosaltres durant tants anys. Volem tornar una part del que rebem», remarca Sebastià Mas.
Un plat que alimenta molt més que el cos
En un moment de l’any en què compartir cobra més sentit que mai, Casa Mas converteix el seu plat més icònic en un gest tangible de suport a la ciència. Una manera de demostrar que cada petit acte, fins i tot el més quotidià —com asseure’s a la taula en família—, pot formar part d’alguna cosa molt més gran.
Per saber més coses sobre la campanya i com sumar-s’hi, la companyia ha habilitat una landing específica a la seva web: www.casamas.com/marato.
Allà, els usuaris poden descobrir més sobre la col·laboració, el destí de la donació i com participar en aquesta cadena de solidaritat que, de caneló a caneló, pot marcar la diferència.
