A Espanya han nascut 10 nens d’un donant d’esperma amb un gen cancerigen
MARTÍ SOSA
A Espanya es van concebre 35 nens amb esperma d’un donant portador d’un gen cancerigen potencialment mortal venut per un banc de Dinamarca, però només 10 van néixer al nostre país, un fet del qual les clíniques ja van avisar en el seu moment els potencials afectats.
Una investigació de la Xarxa de Periodisme d’Investigació de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) publicada ahir ha revelat que un banc d’esperma de Dinamarca va vendre semen d’un mateix donant, que porta un gen cancerigen potencialment mortal i amb el qual han sigut engendrats almenys 197 nadons a 14 països europeus, inclòs Espanya.
Fonts del Ministeri de Sanitat han informat que l’esperma del donant va ser venuda a tres centres espanyols, perquè un quart del qual van informar les autoritats daneses ha confirmat que no tenia material ni embrions del donant ni li constaven naixements.
Venut entre el 2006 i el 2023
Les fonts consultades expliquen que a Espanya van ser concebuts 35 d’aquests nadons, si bé al nostre territori en van néixer només 10, quatre per sobre del que permet la llei de reproducció assistida del 2006, que només n’accepta sis per donant.
En aquest cas, el donant és el 7069 o Kjeld, un estudiant que va començar a donar esperma el 2005 a la seu de Copenhaguen del Banc Europeu d’Esperma (ESB), després de passar tots els exàmens mèdics de l’època.
Els gàmetes de Kjeld van ser venuts entre el 2006 i el 2023 a 67 clíniques de fertilitat de tot Europa, malgrat els límits que hi ha en alguns països al nombre de naixements per donant, perquè no hi ha una regulació internacional que el limiti, segons aquesta investigació publicada en diversos mitjans europeus, entre aquests, RTVE.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!