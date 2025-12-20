Crisi ramadera
L’últim senglar infectat canvia l’escenari: «Reforçarem la vigilància en l’entorn de Sant Cugat per detectar més casos»
Tot i que l’animal era dins del radi de sis quilòmetres al voltant del focus inicial, s’ha de modificar el radi de 20 quilòmetres i s’analitzaran dues noves granges
Pesta porcina africana, en directe | Última hora: investigació de l’origen del brot i adopció de mesures de seguretat
Guillem Costa
L’últim senglar que ha donat positiu per pesta porcina africana va aparèixer a Sant Cugat del Vallès, en una àrea pròxima al camp de golf. Tal com ha remarcat el Govern, aquest nou cas es localitza dins del perímetre de sis quilòmetres que marca la denominada zona zero. Per tant, ara per ara no hi ha indicis que el virus hagi traspassat l’àrea delimitada, cosa que el conseller Òscar Ordeig defineix com una «bona notícia». No obstant, el punt en què es va detectar l’animal infectat queda a uns cinc quilòmetres de distància dels altres exemplars que havien resultat positius fins ara.
En concret, el mapa difós aquest dissabte pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació mostra com el nucli urbà de Sant Cugat del Vallès queda situat entre el lloc de l’última troballa i l’àrea que fins ara es considerava el nucli principal d’afectació. En resum, el focus s’ha desplaçat lleugerament i ha fet un petit salt geogràfic que obliga a extremar mesures i a intensificar la vigilància en aquest nou entorn. ¿Quin escenari s’obre i com es modificarà l’estratègia de la Generalitat després d’aquest positiu, que eleva el recompte total a 27 (de 390 senglars analitzats)?
Nou radi d’afectació de la pesta porcina
Per a la conselleria, era «previsible» trobar casos més lluny del que estaven detectant-se de moment. «El desitjable és que els positius siguin a prop de la zona zero, però ja estava contemplat confirmar algun animal infectat a més distància, per aquesta raó realitzem el rastreig i les captures», ha assegurat Ordeig aquest dissabte des de Lleida. «A partir de les pròximes hores, se seguirà amb l’operatiu com estava previst, però es reforçarà l’entorn d’aquest animal», ha explicat el conseller, que també reclama calma a la ciutadania.
Modificar el radi
Divendres passat ja es va anunciar que quatre noves localitats entraven en el radi d’afectació de 20 quilòmetres: Begues i Gavà (Baix Llobregat) i Olesa de Bonesvalls i Subirats (Alt Penedès). La situació ha obligat a crear un nou radi de 20 quilòmetres que té com a eix el nou cas. D’aquesta manera, el Govern treballa amb dos radis paral·lels que se sobreposen. No obstant, la zona zero, el radi de més perillositat de 6 quilòmetres, no es modifica. «Tant el ministeri com la Comissió Europea ens han recomanat mantenir-lo i continuar aplicant mesures de contenció en els passos de fauna per evitar que els animals entrin i surtin d’aquesta zona», ha assenyalat Ordeig.
Fonts de l’operatiu consultades per EL PERIÓDICO, asseguren que, si es té en compte la localització d’aquest últim senglar, és «esperable» que es detectin altres casos a la zona de Collserola una mica allunyats del punt de Cerdanyola del Vallès on es va declarar el brot tres setmanes enrere. Fins i tot no descarten que hi pugui haver alguns casos fora d’aquest radi de sis quilòmetres. El virus, de moment s’estén com s’esperava però no està actuant amb una gran virulència, a diferència del que ha passat en altres brots viscuts a Europa. Els Agents Rurals han rebut l’ordre d’executar més captures en aquestes zones pròximes a les vores del nucli per evitar que el virus superi el perímetre.
Dues noves granges
A més, dues noves granges s’han hagut de sotmetre a proves per confirmar que els seus porcs no estan infectats i ja són 57 les explotacions que estan sota vigilància. Sobre l’afectació a les granges, Ordeig ha destacat que un 78% dels mercats a què Espanya exporta carn de porc ja accepten la regionalització, és a dir, accepten carn d’àrees que no estan afectades pel brot: «Això demostra que, malgrat l’impacte econòmic, que existeix, s’ha fet un gran treball de reobertura gradual que esperem que prossegueixi».
Un comitè tècnic, en paral·lel, ha ultimat una bateria de mesures per reforçar la bioseguretat a les granges i posar límit a la venda irregular d’embotits, a l’autoconsum irregular i per evitar la possible presència de menjar contaminat en escombraries. A més, aprofitant les dates nadalenques, el Govern impulsa aquest diumenge una campanya de recolzament als productes de proximitat que se centra en el peix i el porc, però amb especial atenció al sector porcí. Dilluns vinent, el Govern farà pública l’auditoria realitzada sobre l’IRTA-CReSA, el laboratori situat als voltants del brot inicial i que treballava amb el virus per mirar de trobar una vacuna.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga