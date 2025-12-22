Eines clau per a l'assessorament energètic de les empreses instal·ladores catalans
Feníe Energía posa a disposició de les empreses instal·ladores solucions digitals, suport tècnic i formació continuada perquè puguin oferir als seus clients un servei energètic complet, eficient i personalitzat.
En un context energètic en què la sostenibilitat cada cop té més importància, els clients demanen informació clara, acompanyament professional i solucions que els permetin tenir control sobre el seu consum energètic. Fa més de quinze anys que Feníe Energía construeix un model que situa les empreses instal·ladores al centre d'aquest ecosistema. El seu propòsit és donar-los suport perquè es converteixin en agents capaços d'oferir a aquests clients un assessorament energètic integral, amb eines que facilitin el dia a dia i consolidin el seu paper com a experts de confiança.
Els instal·ladors de Feníe Energía són presents a tot el país, incloses zones rurals on la seva tasca contribueix directament al desenvolupament econòmic local. Són pimes i micropimes que, gràcies a aquesta xarxa, poden diversificar el negoci, accedir a coneixements actualitzats i oferir un servei energètic especialitzat que marca la diferència. L'energètica integra els seus instal·ladors en un model empresarial únic al sector. Els Agents Energètics són una part fonamental del projecte, i la seva condició d'accionistes reforça el seu sentiment de pertinença a la companyia, impulsant un compromís més gran amb el seu desenvolupament i resultats. A més, aquesta participació accionarial els permet beneficiar-se directament dels bons resultats de l'empresa i accedir a una transparència més gran sobre la seva evolució, així com participar en la vida societària de la companyia.
Durant els 15 anys de funcionament d'aquest model, Feníe Energía s'ha consolidat com una de les principals companyies energètiques del país amb capital 100% espanyol. Actualment compta amb més de 3.000 empreses instal·ladores associades, dona suport a més de 400.000 clients d'electricitat i gas a tot el territori nacional i ha realitzat més de 60.000 estudis d'autoconsum, eficiència i mobilitat elèctrica els darrers anys.
Eines digitals per a un assessorament energètic
La companyia ha desenvolupat solucions pensades per i per a l'empresa instal·ladora amb un enfocament particularment pràctic. El seu objectiu és que aquests professionals comptin amb recursos que els permetin millorar el servei que ofereixen als seus clients i reforçar la seva posició al mercat.
- Informació detallada del punt de subministrament
Una de les eines clau és accedir a la informació completa de cada punt de subministrament. Amb ella, els instal·ladors poden conèixer la configuració exacta del subministrament dels seus clients i analitzar aspectes com potències contractades, característiques tècniques o possibilitats d'optimització. Aquesta informació facilita als Agents Energètics fer un assessorament molt més personalitzat i ajuda el client a prendre decisions fonamentades.
- Monitorització amb la plataforma Sigue+e
La monitorització del consum és la base de qualsevol estratègia d’eficiència energètica. Feníe Energía ofereix, a través d'una plataforma pròpia, el producte Sigue+e als seus clients, ja siguin consumidors o productors d'energia. Aquesta plataforma permet als clients estalviar coneixent i controlant el consum. A més, tindran accés a les dades de la instal·lació de forma clara i organitzada i hi podran accedir des de qualsevol dispositiu. També ofereix clars avantatges per als productors amb informes setmanals de producció, programació d'alertes per optimitzar la producció, exportació de dades i visualització gràfica amb tota la informació de producció.
- Solucions per a la compensació de reactiva
L'energia reactiva, que és l'energia que certs equips —com motors, ascensors o transformadors— necessiten absorbir i tornar contínuament a la xarxa per funcionar, sense arribar a convertir-se en energia útil, pot suposar un important sobrecost per a molts negocis. Feníe Energía acompanya els instal·ladors en el dimensionament i instal·lació de bateries de condensadors, oferint estudis personalitzats, suport tècnic i facilitats de pagament als clients. Aquesta combinació de suport i especialització permet a l'instal·lador ampliar la seva oferta i millorar la competitivitat dels seus serveis.
- Comptadors en propietat: transparència i control
Un altre dels serveis destacats és la possibilitat de disposar de comptadors en propietat. Per al client, això suposa lectures reals i regulars, reducció de costos fixos i accés a la monitorització del consum. Per a l'instal·lador, implica més control sobre el procés i una via addicional per oferir valor als seus clients.
La formació com a avantatge competitiu
A més de les eines que Feníe Energía posa a disposició dels instal·ladors, un dels pilars d'aquest model és la formació contínua. La companyia facilita de manera constant que els Agents Energètics estiguin al dia de totes les novetats tècniques, reguladores i comercials del sector energètic. Cursos, materials actualitzats i sessions pràctiques permeten que cada professional millori les seves capacitats, potenciï el negoci i trobi noves oportunitats.
En un mercat tan canviant, el coneixement esdevé una eina estratègica. Els instal·ladors que formen part de la xarxa de Feníe Energía no només tenen accés a eines digitals avançades, sinó també a un ecosistema formatiu que impulsa el seu creixement com a empresaris. Aquesta combinació de tecnologia, acompanyament i formació és el que diferencia la companyia dins del sector.
¿Vols pertànyer a la xarxa d'instal·ladors de Feníe Energía?
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Onada de robatoris a domicilis en un dels pobles més petits de Girona
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic