Leo Harlem s’uneix a YoConecto perquè ningú es quedi enrere en el món digital
El programa de cursos presencials i gratuïts de la Fundació Cibervoluntaris que ajuda les persones a adquirir i millorar les seves habilitats digitals
La tecnologia és cada cop més present en el nostre dia a dia: demanar cita mèdica, fer gestions en línia, realitzar transferències bancàries o simplement compartir fotos amb la família. Tot i això, a qualsevol li ha passat algun cop topar-se amb dificultats en l’àmbit digital.
Per això neix YoConecto, el programa de cursos presencials i gratuïts de la Fundació Cibervoluntaris que ajuda les persones a adquirir i millorar les seves habilitats digitals. El seu enfocament és pràctic i proper, pensat perquè cada participant aprengui de manera clara, útil i sense tecnicismes.
Leo Harlem posa veu als “embolics tecnològics”
A aquesta iniciativa s’ha unit Leo Harlem, que amb el seu humor característic ens recorda situacions que molts hem viscut: quedar encallats fent un tràmit digital, intentar crear un currículum correctament o publicar a les xarxes “fins a la sopa”.
La seva experiència mostra que tots comencem en algun lloc quan es tracta d’aprendre, reforçant la idea que, amb una bona guia, la tecnologia es converteix en la nostra aliada quotidiana.
Formació per a totes les edats
Els cursos de YoConecto estan orientats a tota la ciutadania: joves que volen millorar la seva ocupabilitat, persones grans i amb discapacitat que volen guanyar autonomia i millorar la seva relació amb la tecnologia, PIME i autònoms que necessiten impulsar el seu negoci, famílies o docents que volen aplicar la tecnologia al seu dia a dia.
Els participants:
- S’inicien a Internet de manera segura i aprenen a fer tràmits en línia.
- Descobreixen eines i aplicacions per cuidar la seva salut i benestar i gaudir del seu temps d’oci.
- Creen un perfil en línia i gestionen les seves xarxes socials.
- Reforcen la seva privacitat i identifiquen amenaces digitals.
- Milloren la seva ocupabilitat creant un currículum digital i movent-lo per portals de feina.
- Desenvolupen projectes en línia amb pàgines web i eines de màrqueting digital.
- Aprenen a fer un ús saludable dels dispositius i a acompanyar els menors en l’ús segur d’Internet.
Aquests cursos resulten especialment valuosos per a aquells que senten que la tecnologia se’ls “resisteix” i busquen una manera de posar-se al dia, amb el suport de formadors especialitzats que els ajuden a aprendre de manera pràctica, amb exemples reals aplicables a la seva vida i adaptats al seu nivell i necessitats. L’objectiu és que cada persona pugui incorporar aquests coneixements a la seva vida personal i professional.
25 anys empoderant les persones en l’àmbit digital
La Fundació Cibervoluntaris és una ONG espanyola d’abast internacional, pionera en voluntariat tecnològic. Promou l’ús de la tecnologia per reduir les bretxes socials, impulsar la innovació i empoderar la ciutadania. Des del 2001 ajuda milers de persones gràcies a la col·laboració de més de 7.000 entitats nacionals i internacionals i a més de 4.500 cibervoluntaris, persones que dediquen el seu temps i coneixements perquè ningú es quedi enrere en l’àmbit digital.
Sense anar més lluny: aquest 2025 més de 280.000 persones s’han format en competències digitals en algun dels milers de tallers organitzats per la Fundació Cibervoluntaris.
Ser cibervoluntari o cibervoluntària és ajudar de manera senzilla i propera aquells que volen millorar la seva autonomia en l’àmbit digital, amb gestos tan quotidians com configurar el mòbil o fer un tràmit en línia. De fet, moltes persones ja fan “voluntariat tecnològic” sense saber-ho: compartir un truc, explicar com funciona una aplicació… marca la diferència. Cadascú pot col·laborar a la seva manera, ja sigui en formacions, compartint continguts, entre moltes altres coses, i generar un impacte real en la vida de milers de persones.
Si ajudar amb la tecnologia és molt tu, fes-te cibervoluntari/a a cibervoluntarios.org
Una iniciativa amb suport europeu
La iniciativa YoConecto és gratuïta perquè forma part del programa Generación D, impulsat per Red.es, el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, i està finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través dels fons Next Generation de la Unió Europea.
Qualsevol entitat interessada en organitzar aquests cursos gratuïts, com ajuntaments, associacions, centres educatius o centres per a persones grans, pot sol·licitar-ho a YoConecto.org o trucant al telèfon: 674 72 76 23.
Leo Harlem ja connecta… i tu?
