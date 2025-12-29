Comunitats Energètiques: una nova línia de negoci per a les empreses instal·ladores de Catalunya
La transició energètica està redefinint el paper de les empreses instal·ladores. Més enllà de l'execució d'instal·lacions individuals, sorgeixen noves oportunitats vinculades a projectes col·lectius de més impacte i recorregut. En aquest context, les comunitats energètiques es consoliden com una via real de creixement i diversificació professional per als instal·ladors de Catalunya.
Feníe Energía es posiciona com un impulsor del desenvolupament de Comunitats Energètiques a tot el territori nacional, recolzant-se en la seva xarxa d'Agents Energètics per acompanyar ajuntaments, pimes i ciutadania en la posada en marxa d'aquest tipus d'iniciatives.
Un nou model energètic i una oportunitat professional
El sector energètic avança cap a un model més sostenible, descentralitzat i basat en energies renovables. Les comunitats energètiques permeten que municipis, empreses i veïns s'organitzin per generar, gestionar i consumir la seva pròpia energia neta de manera local, reduint emissions i millorant l'eficiència energètica.
Per a les empreses instal·ladores, aquest model suposa una nova línia d'activitat, ja que la creació d'una comunitat energètica requereix coneixements tècnics, capacitat de planificació, visió a mitjà termini i un acompanyament continu. Tot això situa l'instal·lador en un rol estratègic, més enllà de l'execució puntual d'una instal·lació.
¿Què són les Comunitats Energètiques?
Les comunitats energètiques desenvolupen projectes d'energies renovables, eficiència energètica o mobilitat sostenible amb l'objectiu de generar beneficis ambientals, socials i econòmics al seu entorn local. Habitualment es constitueixen en forma d’associació o cooperativa i requereixen un procés de disseny tècnic, assessorament legal i dinamització social.
Un exemple d'aquest model és la Comunitat Energètica que s'està posant en marxa a Magaz de Pisuerga (Palència), un municipi de més de 1.000 habitants, l'experiència del qual és plenament replicable en altres municipis, inclosos els catalans.
En aquest projecte, l'ajuntament impulsa la iniciativa facilitant cobertes municipals per a les instal·lacions fotovoltaiques, mentre que els veïns participants es beneficien de:
- Generació d'energia renovable local.
- Estalvi en la factura elèctrica davant d'instal·lacions individuals.
- Més cohesió social i participació ciutadana.
- Avanç cap a un municipi més sostenible i energèticament independent.
El paper clau de l'instal·lador a les comunitats energètiques
Des de l'inici del projecte a Magaz de Pisuerga, els Agents Energètics de Feníe Energía han tingut un paper fonamental, aportant assessorament jurídic, suport en la divulgació del projecte, anàlisi del potencial d'estalvi i dimensionament tècnic de les instal·lacions.
Aquest tipus d'iniciatives requereixen perfils professionals capaços de:
- Dissenyar i dimensionar instal·lacions col·lectives.
- Acompanyar els participants en la presa de decisions.
- Coordinar projectes a mitjà i llarg termini.
- ·Generar confiança a l'entorn local.
Per a les empreses instal·ladores, això es tradueix en projectes més grans, relacions estables amb ajuntaments i comunitats locals, i la possibilitat de posicionar-se com a referents a la seva zona.
Autoconsum col·lectiu: un model amb recorregut
A Magaz de Pisuerga, l'activitat principal de la Comunitat Energètica serà l'autoconsum col·lectiu d'energia solar mitjançant instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals. Un cop constituït el grup de participants, s'acorda el repartiment de l'energia generada assignant un percentatge a cada membre.
Aquest model és escalable i replicable en altres municipis, cosa que obre la porta que les empreses instal·ladores participin activament en la transició energètica des d'una perspectiva més estratègica i amb més valor afegit.
Acompanyament i recursos per impulsar Comunitats Energètiques
Els Agents Energètics de Feníe Energía estan preparats per impulsar aquest model i donar suport a les empreses instal·ladores que vulguin ampliar la seva activitat cap a les Comunitats Energètiques, aportant coneixement, estructura i acompanyament durant tot el procés.
L'Energia que Connecta
Feníe Energía i ECODES, organització independent sense ànim de lucre, han creat “La Energía que Conecta”, un espai de referència per a persones, empreses i administracions interessades a desenvolupar comunitats energètiques. El portal ofereix informació especialitzada, recursos formatius i un directori d'instal·ladors locals capacitats per assessorar i participar en aquest tipus de projectes.
