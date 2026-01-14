El nou Campus Castellana d’UNIE Universitat, un centre per formar els futurs sanitaris
Els estudiants de l’àmbit de la salut podran gaudir d’aquesta nova facultat exclusiva al cor de Madrid
UNIE Universitat fa un pas decisiu en el seu projecte educatiu des que va anunciar l’obertura del nou Campus Castellana, un espai de més de 25.000 m² situat a l’avinguda Monforte de Lemos, 28, i dedicat íntegrament a les ciències de la salut. L’objectiu del centre és donar suport al talent sanitari espanyol, contribuint a la formació i al desenvolupament del capital humà en sectors clau com els hospitals, la recerca biomèdica i l’atenció a la cura de la societat, des d’una perspectiva humanista. En aquest nou campus, els estudiants disposen d’unes instal·lacions totalment noves, situades al barri madrileny del Pilar, en un entorn professional, científic i empresarial, molt proper a hospitals i centres de recerca de referència.
El centre compta amb l’aval i l’experiència de Planeta Formació i Universitats, xarxa internacional d’educació superior del Grup Planeta, fet que permet convertir el nou campus en un projecte innovador, transformador i d’impacte social, pensat per formar futurs professionals que lideraran la sanitat del demà.
Aprendre com es treballa
La nova facultat desplega en un mateix espai totes les instal·lacions, la tecnologia i les aules acadèmiques necessàries perquè l’aprenentatge evolucioni de la teoria cap a la pràctica real des del primer dia. La intenció de la Universitat és crear un entorn que respiri salut, on l’estudiant experimenti totes les fases del desenvolupament acadèmic i personal. La metodologia combina simulacions avançades amb un aprenentatge basat en reptes i problemes, que converteixen l’alumne en el veritable protagonista.
Entre els espais més emblemàtics del campus destaca un centre de simulació de més de 1.000 m², dissenyat per recrear la complexitat clínica a la qual els professionals s’enfrontaran en el futur. Es tracta d’un entorn segur i controlat on entrenar escenaris clínics no previsibles; tècniques de simulació avançada amb realitat augmentada, pacients digitals i suport d’IA; situacions d’urgència i pressió assistencial, i la coordinació entre diferents perfils sanitaris.
Però la formació va més enllà de la tècnica. En aquests espais també es treballen habilitats clau com l’empatia, la comunicació, l’escolta activa i l’acompanyament emocional, mitjançant pacients simulats i actors que reprodueixen situacions reals i delicades.
Oferta formativa
Actualment, la Facultat de Ciències de la Salut d’UNIE ofereix graus en Biomedicina, Farmàcia, Fisioteràpia, Infermeria, Psicologia i el doble grau en Psicologia i Criminologia. Així mateix, també disposa de diversos màsters en Direcció i Gestió d’Infermeria, Psicologia General Sanitària, Infermeria d’Urgències i Emergències, Teràpia Manual del Pacient Neuromusculoesquelètic, Fisioteràpia Esportiva i Psicologia de l’Esport.
Aquest nou campus és un nou pas ferm d’UNIE Universitat en el seu suport continu a la formació del sector sanitari, formant estudiants mitjançant noves metodologies més pràctiques, flexibles i experiencials que fomenten la innovació, la interdisciplinarietat i la connexió contínua amb l’entorn empresarial, entenent que el destí final és tan important com el camí.
