Rècord d’audiència
EL PERIÓDICO consolida el seu projecte digital
GfK situa el diari entre els deu primers del mercat espanyol i li atorga el lideratge, el mes de desembre, entre els mitjans catalans
El Periódico
EL PERIÓDICO s’ha convertit en el mitjà de comunicació líder d’audiència digital a Catalunya i s’ha situat vuitè de les capçaleres d’informació general en el conjunt d’Espanya. El diari editat per Prensa Ibérica va culminar un creixement sostingut durant tot any en les dades del desembre passat, segons el rànquing de marques elaborat per GfK DAM, mesurador oficial del consum d’internet a Espanya designat per la indústria digital.
Així, EL PERIÓDICO va sumar el mes passat 3.162.156 usuaris únics a Catalunya, un 10,4% més que al novembre. El segueixen ‘El Mundo’ (3.075.928), ‘El Español’ (3.041) i ‘El País’ (2.866.331). Tanca el top 5 ‘La Vanguardia’, amb 2.655.938 usuaris.
En el conjunt d’Espanya, el diari de Prensa Ibérica va incrementar la seva audiència el 21,7 % (el creixement més gran entre la premsa generalista), fins a arribar als 14.823.264 usuaris únics. Aquesta xifra situa EL PERIÓDICO com el vuitè mitjà d’informació general més llegit, per davant de capçaleres com ‘La Razón’, ‘elDiario.es’ i ‘La Vanguardia’, a la qual avantatja en més de dos milions de lectors.
Actualitat i apostes pròpies
Entre les informacions més llegides pels seguidors del diari destaquen temes d’actualitat com la investigació del brot de pesta porcina africana declarat a Catalunya, la causa judicial contra el fiscal general de l’Estat i la Loteria de Nadal, a més d’apostes pròpies com l’entrevista amb el ministre de Transport Óscar Puente i un estudi que identifica la mala alimentació i l’estrès pels diners com els principals factors d’acceleració de l’envelliment.
El fort creixement del diari de Prensa Ibérica al desembre va venir impulsat també perquè el seu periodisme rigorós, fàcil de llegir i atent als interessos dels lectors va portar cercadors i xarxes socials a mostrar els seus continguts a més usuaris. A més, EL PERIÓDICO va ampliar la seva oferta digital amb la incorporació dels portals especialitzats Expertoanimal.com, Receptesgratis.net i Ecologiaverda.com, per complementar l’oferta informativa d’Elperiodico.com.
Rècord d’audiència d’EL PERIÓDICO
L’audiència del desembre passat suposa la xifra més alta del diari tant a Espanya com a Catalunya en els últims anys, des que GfK és el mesurador oficial i és el resultat de l’aposta que ha fet Prensa Ibérica des que va adquirir la capçalera el 2019. EL PERIÓDICO va ser el primer mitjà d’Espanya amb presència a internet, amb un servei digital que va posar en marxa fa més de 30 anys, el 7 de novembre de 1994. També va ser pioner a publicar-se en castellà i català, amb una doble edició que va estrenar el 28 d’octubre de 1997.
Prensa Ibérica, líder de la informació regional i local a Espanya, compta actualment en el conjunt d’Espanya amb 26 diaris impresos i digitals, a més de gairebé un centenar de Cròniques locals, i diverses revistes. Al desembre, els mitjans de Prensa Ibérica van ser líders a Astúries, Andalusia, País Valencià, Catalunya, Canàries i Extremadura i pugna pel lideratge a la resta dels territoris on actua: Galícia, Balears i Múrcia. EL PERIÓDICO, Sport, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV, Información i La Provincia són les marques principals del grup.
Rànquing d’audiència digital a Espanya
Usuaris únics mensuals el desembre del 2025 (Font: GfK DAM)
- El Mundo: 19659180
- El Español: 18693535
- El País: 18550195
- Abc: 16836652
- 20 Minuts: 15754569
- El Confidencial: 15173161
- The Huffington Post: 14962780
- EL PERIÓDICO: 14823264
- OKdiario: 14429151
- L’Economista: 14215604
- La Razón: 13677091
- Infobae: 13345828
- ElDiario.es: 13030463
- La Vanguardia: 12542590
- El debat: 8652988
Rànquing d’audiència digital a Catalunya
Usuaris únics mensuals el desembre del 2025 (Font: GfK DAM)
- EL PERIÓDICO: 3162156
- El Mundo: 3075928
- El Español: 3073041
- El País: 2866331
- La Vanguardia: 2655938
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»
- Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa