Emprendre a l'era digital: com la tecnologia ofereix noves oportunitats
Molts espanyols busquen reinventar-se professionalment i, gràcies a la digitalització, troben noves vies per muntar un negoci propi amb menys inversió i més garanties d'èxit
A Espanya, cada cop són més les persones que fan realitat el somni de tenir el seu propi negoci. De fet, segons la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), el nombre d'autònoms entre el maig del 2021 i el maig del 2024 va créixer en 106.654 persones. Una dada que reflecteix el creixement constant de l'emprenedoria al país.
Emprendre no és fàcil: els riscos de la feina per compte propi
Però no hem d'oblidar que treballar per compte propi i emprendre no és un camí senzill. Dades de Cepime ens recorden que el 60% de les noves empreses no sobreviu més enllà de cinc anys, i que un 25% no arriba al primer any de vida. Els costos inicials elevats, la manca d'acompanyament i la soledat de qui comença des de zero continuen sent grans barreres.
Tot i això, la digitalització està transformant profundament la manera d'emprendre, fent possible engegar un negoci propi amb menys inversió i sense necessitat d'una oficina física o d'una estructura tradicional.
En aquest context, la tecnologia s'ha convertit en una aliada clau en molts sectors, ja que permet reduir costos, guanyar flexibilitat i oferir experiències molt més personalitzades. Entre ells, l'immobiliari destaca especialment, immers en una transformació profunda que està redefinint la manera d'emprendre, operar i relacionar-se amb els clients.
La tecnologia redefineix el negoci immobiliari
Avui, l'assessor immobiliari ja no entén la seva professió sense fer servir eines digitals, que li permeten agilitzar processos, millorar l'experiència dels seus clients i treballar amb una autonomia molt més gran. Des de la captació d'immobles fins a la signatura a notaria, la tecnologia s'ha integrat en cada fase, facilitant un model de negoci més flexible i escalable.
Aquesta evolució, unida a la solidesa del sector i a una demanda constant, crea un entorn especialment propici per als que desitgen emprendre en l'àmbit immobiliari i augmentar les seves possibilitats reals de desenvolupar un projecte propi sostenible en el temps.
Emprendre sense sentir-se sol
En aquest escenari, comptar amb el suport adequat segueix marcant la diferència. Aquí és on la xarxa d’assessors autònoms iad ofereix una alternativa sòlida i accessible. Com la xarxa immobiliària més gran d'Europa, combina formació voluntària, acompanyament personalitzat i eines digitals d'última generació, creant un entorn on cada assessor immobiliari independent pot créixer al seu ritme, amb la tranquil·litat de comptar amb una comunitat de milers d'emprenedors que impulsa el seu èxit.
Gràcies a aquest enfocament innovador i col·laboratiu, cada cop més persones aposten per iad per reinventar-se professionalment en un sector en plena transformació.
De treballar per compte aliè a tenir un negoci propi
Un d'aquests exemples és Lucas Castro, assessor immobiliari de iad a Oropesa del Mar i Benicàssim. Després d'estudiar Relacions Laborals i Recursos Humans, va encadenar diverses feines temporals fins que, el 2021, va decidir muntar el seu propi negoci. No venia del sector immobiliari ni tenia experiència comercial, però tenia clar que volia dedicar-se a alguna cosa que l'apassionés i li oferís estabilitat.
"Sempre m'havia cridat l'atenció el sector immobiliari, potser perquè el meu avi va tenir una immobiliària a l'Argentina, i a més gaudeixo molt del contacte amb les persones. Quan vaig descobrir iad, vaig veure que era just el que necessitava", recorda Lucas.
El que més li va cridar l'atenció va ser l'acompanyament real que s'ofereixen entre si els assessors immobiliaris autònoms de la xarxa, un aspecte especialment valuós per als que fan els primers passos en el sector sense experiència prèvia. A aquest suport se sumen programes formatius, tallers pràctics i suport administratiu, a més de l'oportunitat de formar part d'una xarxa internacional amb un esperit col·laboratiu marcat.
"Formar part d'una xarxa amb eines en evolució constant i alhora amb un tracte proper i d'ajuda mútua entre assessors, va ser decisiu per fer el pas", conclou.
Una xarxa per créixer acompanyant els altres
La fortalesa del model iad és oferir una estructura sòlida i, alhora, flexible. Cada assessor immobiliari independent desenvolupa la seva activitat com a autònom, gestionant el seu negoci amb llibertat, però recolzat per una xarxa internacional que proporciona suport tecnològic, administratiu i humà.
És el cas d'Alejandra Bove, agent iad a Madrid. Arquitecta de formació i després de diversos anys exercint com a assessora immobiliària , va decidir unir-se a iad per liderar el seu propi projecte. Avui no només gestiona el seu negoci, sinó que també ha format la seva organització comercial, acompanyant altres persones que, com ella, han decidit fer un gir a la seva carrera professional.
"El meu inici a iad va ser molt natural. Vaig trobar un ambient molt proper i col·laboratiu entre els assessors de la xarxa, on tothom comparteix la seva experiència i t'ajuda a créixer des del primer moment", explica Alejandra.
Per a ella, el valor diferencial del model iad està en el creixement en xarxa a través del Màrqueting Multinivell (MLM). "El que més valoro és que l'èxit del meu equip és també el meu èxit. Acompanyar altres persones en el seu desenvolupament és increïble, i aquesta filosofia marca la diferència davant d'altres xarxes", conclou.
Començar amb algú que ja ha estat al teu lloc
Els qui s'incorporen a iad no comencen sols. Des del primer moment compten amb el suport d'un coach: un assessor immobiliari independent de la xarxa que ja ha recorregut aquest camí i que, després d'haver desenvolupat el seu propi equip, acompanya els nous agents iad en els primers passos. Des de la captació de comandes fins al tancament de les primeres operacions, el seu paper és clau per guanyar seguretat i avançar amb més confiança.
Aquesta figura és fonamental en l'arrencada de qualsevol assessor immobiliari autònom dins de la xarxa iad, ja que combina experiència, proximitat i un suport constant en el dia a dia. Així ho va viure Marco Belda, agent iad a Elx, que va arribar al sector sense experiència prèvia, però amb moltes ganes d'aprendre.
“Gràcies al suport incondicional del meu coach i bon amic Francisco Ortega, vaig anar aprenent a poc a poc el model, captant les meves primeres comandes i tancant les primeres vendes”, recorda.
Amb el temps, aquest acompanyament va anar més enllà de l'aprenentatge professional i es va convertir en equip i comunitat. “Hem creat un equipàs en què ens cuidem entre tots des de fa anys”, afirma amb orgull.
Un model que també aposta per la vida personal
Per a moltes persones, emprendre no només consisteix a créixer professionalment, sinó a recuperar una cosa igual de valuosa: el temps. Temps per a un mateix, per a la família i per viure amb més llibertat. Aquesta va ser la motivació de Geoffray Roy, agent iad a Màlaga, a l'hora d'unir-se a la xarxa com a professional autònom.
“El més important per a mi és poder prioritzar temps amb els meus fills, veient-los créixer i gaudint-ne”, afirma.
La seva experiència reflecteix que emprendre en el sector immobiliari amb iad no es limita a construir un negoci sòlid, sinó que permet dissenyar un estil de vida més equilibrat. La flexibilitat del model dona la possibilitat d'organitzar l’agenda, decidir el ritme de creixement i adaptar l’activitat professional a la situació personal, sense renunciar ni a ingressos ni a projecció a llarg termini.
Descobreix com funciona iad des de dins
Amb més de 18.000 agents a Europa, el model iad s'ha consolidat com una fórmula eficaç per emprendre de manera digital, flexible i col·laborativa. A Espanya, la xarxa ja celebra set anys de trajectòria, posicionant-se com una alternativa realista i sostenible per als que desitgen reinventar-se professionalment i construir el seu propi projecte.
Per conèixer de primera mà com funciona iad i quines oportunitats ofereix el seu model, us podeu inscriure en una de les presentacions d'oportunitat i descobrir-ho des de dins.
