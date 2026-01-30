Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catalunya activa avisos per vents huracanats davant el risc de ratxes d’entre 70 i 100 km/h

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per vent a l’Empordà i el Ripollès

Els models indiquen que la jornada més adversa serà dissabte, sobretot al litoral i prelitoral de Tarragona

Un paraigua trencat pel vent en un carrer de Barcelona.

Un paraigua trencat pel vent en un carrer de Barcelona. / RICARD CUGAT

Valentina Raffio

Barcelona

L’arribada d’un tren de borrasques sobre la península Ibèrica torna a disparar els avisos per temporal marítim i vents huracanats en diversos punts del territori. A Catalunya, el Servei Meteorològic ha activat avisos des d’aquest divendres i fins com a mínim diumenge davant el risc de vents que podrien superar els 70 quilòmetres per hora en una quinzena de comarques catalanes. L’Agència Estatal de Meteorologia pronostica fins i tot que en alguns punts, com el litoral i prelitoral de Tarragona, dissabte podrien registrar-se vents de fins a 100 km/h. Protecció Civil ha activat tots els protocols davant aquest tipus de fenòmens i demana a la població extremar les precaucions durant les seves activitats a l’aire lliure.

Els models indiquen que el vent començarà a agafar força aquest mateix divendres al matí. Per a aquesta jornada, els pronòstics apunten que el vent bufarà de component oest entre fluix i moderat amb ratxes fortes a trams del litoral, de l’altiplà central del terç sud del territori. Des de divendres a la matinada fins com a mínim el migdia, hi ha almenys cinc comarques en avís groc per vents. Es tracta del Baix Llobregat, l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. En aquests punts es podrien donar ratxes de fins a 70 km/h al llarg d’aquest període.

La situació escalarà de cara a dissabte. Segons apunten els pronòstics, aleshores els vents no només agafaran força sinó que s’estendran. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una quinzena d’avisos per vent des de l’Empordà i el Ripollès fins al Baix Ebre i el Montsià. Els avisos més severs, de nivell taronja, engloben comarques com el Baix Llobregat, el Penedès, l’Anoia, el Garraf, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp. En aquestes zones, l’Agència Estatal de Meteorologia també ha activat avisos de nivell taronja davant del risc de ratxes que podrien arribar als 100 km/h.

Notícies relacionades

Els últims pronòstics també apunten que, a partir de dissabte, l’arribada de nous fronts sobre la península Ibèrica podria provocar una baixada generalitzada dels termòmetres. A Catalunya s’espera un descens tant de les mínimes com de les màximes entre dissabte i diumenge. Tot apunta a un cap de setmana de cel tapat, fred i vent a bona part del territori català. A partir de dilluns no es descarta l’arribada d’una nova borrasca carregada de pluges i fins i tot eventuals nevades en cotes altes tot i que, de moment, encara no està confirmat.

