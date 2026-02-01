El 2026 arrenca amb un gener convuls amb temporals que obliguen Protecció Civil a activar cinc ES-Alert en un mes
El sistema es consolida amb el doble d'avisos el 2025, mentre es treballa en un nou model de prealertes menys estrident
Norma Vidal (ACN)
El gener ha estat un mes especialment convuls a Catalunya, marcat per una elevada inestabilitat amb temporals marítims, pluges intenses i nevades. Aquest context ha portat Protecció Civil a activar fins a cinc vegades el sistema ES-Alert per avisar la ciutadania en només un mes, entre el 18 i el 24 de gener. En declaracions a l'ACN, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que des de la seva posada en marxa el febrer del 2023, el sistema s'ha "consolidat" com un canal fiable davant emergències, amb 59 alertes per situacions de risc enviades el 2025, gairebé el doble de les 36 del 2024. A més, el servei segueix treballant per activar un nou model d'enviament "menys estrident" per a situacions de prealerta.
L’ES-Alert s’ha convertit en una eina clau de Protecció Civil per comunicar situacions d’emergència a la població de manera immediata i directa, complementant altres mecanismes d’avís com les sirenes, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.
Imma Solé, subdirectora operativa de Protecció Civil, ha explicat que el sistema ES-Alert és útil davant de "qualsevol risc o avís”, perquè "permet extremar la precaució i adoptar mesures de seguretat en cas que sigui necessari". Ha indicat que s’utilitza "quan hi ha una situació que pot ser perjudicial per a la vida o per a la salut de les persones i cal que els ciutadans prenguin precaucions, es confinin en un espai tancat o evacuïn d'un lloc on hi ha el risc".
Cinc alertes entre el 18 i el 24 de gener
En aquest sentit, ha apuntat que aquest mes de gener ha estat "especialment actiu" a causa de la inestabilitat meteorològica que ha afectat Catalunya. Així, ha recordat que el primer ES-Alert de l’any es va enviar el 18 de gener a les 19.57 hores per un temporal marítim a l’Alt i Baix Empordà, amb un missatge que recomanava extremar la precaució, respectar tancaments d’accés al litoral i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims. L’endemà, 19 de gener, es va enviar un segon missatge a diverses comarques litorals, incloent-hi la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Ebre i Montsià, amb el mateix tipus d’alerta per onades importants.
Ni 24 hores més tard, el 20 de gener a primera hora del matí, es va activar un tercer avís per risc d’inundacions per desbordament de rius a l’Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès. En aquest cas, el missatge també va informar sobre la suspensió d’activitats escolars, esportives i serveis socials, i va recomanar evitar desplaçaments fins a les cinc de la tarda, no baixar a soterranis i pujar a pisos superiors si entrava aigua. Aquella mateixa tarda, després de veure que el risc d’inundabilitat persistia a l’Alt i al Baix Empordà, es va decidir enviar un quart ES-Alert amb mesures similars i vigència fins a la mitjanit.
Primer ES-Alert per nevades
La darrera alerta del mes es va emetre el dia 24, a dos quarts d’una del migdia, i va ser a causa de l’episodi de nevades que van afectar les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès. Solé ha explicat que aquest ha estat el primer cop que Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per nevades intenses: “Vam veure que en poca estona començava a haver-hi afectacions d'una manera molt ràpida en la circulació”, ha comentat. Així, ha detallat que en aquest cas la comunicació recomanava limitar la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris, equipar els vehicles adequadament, consultar l’estat de les carreteres i trucar al 112 en cas d’emergència.
“Hem començat l’any amb una situació complicada i hem hagut de fer diversos avisos”, ha admès Solé, que ha apuntat que les precipitacions intenses i les acumulacions "elevadíssimes" d'aigua que se n'han derivat no són habituals en un mes de gener: "La inundabilitat generalment té més estacionalitat, passa més cap a la tardor o a principis d'hivern", ha comentat la responsable de Protecció Civil que ha admès que l'inici d'any ha estat convuls.
Gran efectivitat de l'ES-Alert
Des de la seva posada en marxa, el febrer de 2023, l'ús del sistema ES-Alert ha anat estenent-se sobretot a causa de la seva elevada efectivitat: "Som molt curosos a l'hora de fer enviaments perquè sabem que les persones segueixen les recomanacions", ha afirmat Solé. Ha detallat que l'any 2023 es van enviar 29 ES-Alert; el 2024 un total de 36, i el 2025 la xifra va enfilar-se fins a les 75 alertes, de les quals 59 van ser per situacions de risc i setze van correspondre a simulacres i proves.
Segons la subdirectora operativa de Protecció Civil, aquesta tendència a l'alça evidencia la "consolidació" del sistema a Catalunya. Amb tot, ha remarcat que el 2025 ha estat un any "especialment intens" perquè es van viure situacions complicades pel que fa a precipitacions, i perquè durant l'estiu van donar-se "diversos incendis forestals de grans dimensions que van requerir molts avisos". De fet, ha recordat que la majoria de les activacions del 2025 van correspondre a incendis forestals (35 vinculades al pla INFOCAT) i inundacions (22 relacionades amb el pla INUNCAT). A banda, dues alertes van ser per risc químic (PLASEQCAT).
Alertes de prealerta amb so menys estrident
Tot i les xifres, Solé ha reconegut que "el sistema és jove" i que cal "anar veient quin és el seu marge de millora i què més es pot fer perquè sigui més bo". En aquesta línia, ha explicat que Protecció Civil està treballant per dotar-se de "més variabilitat d'avisos". L'objectiu és poder enviar un nou tipus d'ES-Alert amb un so "menys estrident", pensat per a situacions de prealerta en què no hi ha risc imminent. "Pensem en situacions preventives en què el que es pretén és que la ciutadania es prepari", ha remarcat.
Al mateix temps, ha dit que s'està treballant per adaptar la tecnologia a les necessitats de persones amb sensibilitats a sons alts o problemes de salut mental, i també per poder efectuar enviaments "més quirúrgics" que acotin millor les zones on arriben els missatges.
