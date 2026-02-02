Catalunya vol eliminar la veda del senglar i permetre’n la caça tot l’any
El Govern estudia flexibilitzar les restriccions per permetre les captures també a la primavera. La proposta arriba en plena expansió de la pesta porcina africana pel voltant de Cerdanyola.
Guillem Costa
Catalunya ultima un canvi rellevant en la gestió del senglar. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació planteja que la caça del senglar es pugui portar a terme durant tot l’any, fins i tot a la primavera, segons ha pogut confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.
En plena expansió de la pesta porcina africana (PPA) pel voltant de Cerdanyola del Vallès, el Govern va anunciar la intenció de reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya. En aquell moment, l’Executiu català va explicar que posarien en marxa diverses mesures per augmentar el nombre d’exemplars capturats.
Censos precisos
Unes setmanes més tard, es va crear la Taula del Senglar per abordar la qüestió amb tots els agents implicats. En aquesta primera trobada, els científics van exigir al Govern censos precisos abans de començar a reduir la densitat de senglars, atès que a molts territoris no hi ha superpoblacions. "La Taula del Senglar no dona fruits directes, però tots els grups d’interès tenen en marxa diverses línies de treball que s’aniran veient els pròxims mesos", detalla a aquest diari Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi.
No obstant, mentre aquest punt de trobada continua en marxa, la Generalitat proposa eliminar els mesos de veda completa, de l’1 d’abril al 30 de juny. Fins ara, el calendari quedava dividit en tres trams diferents: el període normal de caça (del 7 de setembre al 29 de març), el temps de prohibició (de l’1 d’abril al 30 de juny) i l’època de permissió en cas de danys agrícoles i amb comunicació prèvia (de l’1 de juliol al 6 de setembre).
La idea consistiria a modificar el segon dels trams esmentats i substituir la veda total per una finestra de control amb certes limitacions.
"Es permetria actuar només en cas de danys i únicament amb el mètode de l’aguait o l’espera, un sistema més selectiu que no permet entrar al bosc a fer batudes", precisa Minguell. D’aquesta manera, no hi hauria cap mes completament tancat per a la caça del senglar, tot i que sí que hi hauria restriccions a la primavera, com ja passa ara amb el cabirol.
Captures a l’aguait
Mentre les batudes habituals impliquen moviment, gossos, soroll i una pressió àmplia sobre grans superfícies forestals, la caça a l’aguait (o espera) consisteix a mantenir-se quiet i ocult en un lloc fix durant hores, esperant que l’animal aparegui de manera natural, normalment al vespre o de nit, per fer un tret selectiu.
A la primavera, quan moltes aus estan en l’època de cria i qualsevol sobresalt pot provocar abandonament de nius, aquesta modalitat tendeix a provocar menys molèsties generalitzades perquè evita persecucions i alçades contínues de la fauna. També pot ser menys perillosa per a animals no objectiu perquè minimitza curses, atropellaments, estrès i desplaçaments forçats. Tot i això, perquè sigui realment selectiva i segura, requereix una planificació, una identificació clara de l’objectiu, distàncies responsables i respecte estricte de vedes.
Aquest canvi al calendari té per objectiu final rebaixar la població de senglars i tornar a densitats similars a les del 2010, prop de 2,5 i 4 animals per quilòmetre quadrat.
El full de ruta preveu que la pressió cinegètica s’adapti a cada territori: "En algunes àrees n’hi haurà prou amb captures puntuals, mentre que en altres es requeriran objectius elevats per acostar-se a la densitat mitjana volguda".
També es planteja una revisió d’ofici dels plans cinegètics per incorporar un valor numèric clar i establir objectius variables cada any, ajustats a l’evolució del conflicte. De tota manera, Josep Maria López, subdirector de Caça, adverteix que la caça pot reduir la població, però si no s’actua sobre els factors que sostenen la reproducció i la disponibilitat de recursos, l’equilibri es recupera: "És important alterar altres factors que afecten la natalitat". Així doncs, es combinarà el calendari ampliat amb accions estructurals que disminueixin la capacitat del senglar per alimentar-se.
Tot i així, Minguell assenyala que la caça ja està "organitzada" i defensa que és més "fàcil" aplicar modificacions d’objectius i canviar la temporada que desenvolupar tota aquesta feina de prevenció complementària, trigarà més. "Aquesta mena de mesures requeriran uns mesos, tot i que són igual d’importants", remarca.
En canvi, les propostes d’augmentar objectius de captures i d’ampliar la temporada van sortir del consell de caça extraordinari de les últimes setmanes. "Es tracta de solucions més àgils i amb unes conseqüències que es podran comprovar més aviat", diu Minguell.
En paral·lel, el Govern té el repte de presentar abans del 30 de juny un projecte per a una nova llei de caça, una demanda que el sector reclama des de fa anys.
Federació a favor
Per als caçadors, la modificació del calendari tindrà conseqüències immediates. Fonts de la Federació Catalana de Caça consultades per aquest diari asseguren veure la novetat amb bons ulls, però volen veure com es concreta ben bé.
Quan el canvi entri en vigor, la caça del senglar estarà permesa durant tot l’any, malgrat que es distingirà el tram sensible de la primavera, període en què només es podrà actuar davant de danys agrícoles i mitjançant determinats mètodes selectius. "Apostem per una gestió quirúrgica que ens permeti continuar controlant les poblacions també durant aquesta època de l’any", acaba dient Minguell.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar