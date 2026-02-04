El vi espanyol accelera la seva revolució sostenible
Deia Robert Louis Stevenson que «el vi és poesia embotellada», i ara, a més, és una activitat sostenible. I és que, en la indústria del vi, la sostenibilitat ha deixat de ser un atribut aspiracional per convertir-se en un eix estratègic del vi espanyol. Així ho confirma el primer avanç del Baròmetre de Sostenibilitat del sector vitivinícola, presentat aquests dies a la Barcelona Wine Week, que dibuixa una indústria cada vegada més conscient del seu impacte ambiental, social i econòmic.
Les dades són eloqüents. Prop del 80% dels cellers analitzats ha aconseguit reduir la seva petjada de carboni en més d’un 10% respecte a l’any base, mentre que més de la meitat ha reduït el consum d’aigua per sobre del 20%. A això s’hi afegeix una àmplia implantació d’energies renovables, la reducció dels residus d’envasos i un compromís creixent amb la conservació del sòl i la biodiversitat. Una fotografia que anticipa el Baròmetre definitiu, que es publicarà en els pròxims mesos, i que apunta a un sector alineat amb les exigències dels mercats internacionals i d’uns consumidors cada vegada més atents als criteris ESG.
Impulsat per Cajamar i la Federació Espanyola del Vi (FEV), el Baròmetre es basa en 118 indicadors que permeten mesurar amb rigor els avenços dels cellers en quatre grans dimensions. No es tracta només de medi ambient. L’estudi posa també el focus en la sostenibilitat social, on el vi apareix com a motor de desenvolupament rural, creació d’ocupació en zones afectades pel despoblament, preservació de la cultura local i progrés en àmbits com la igualtat de gènere o la inclusió de col·lectius vulnerables.
En un context de canvi climàtic, pressió reguladora i transformació del consum, la vinya es converteix així en un laboratori d’adaptació. I el vi, en un relat on tradició i innovació comencen a conjugar-se en verd.
En paral·lel, l’àmbit econòmic i de governança revela un sector innovador, que aposta per la digitalització i nous models de negoci per guanyar resiliència, sense renunciar a la transparència i al bon govern. «Allò que no es pot mesurar no es pot millorar», subratllen els responsables de l’estudi, que defensen el Baròmetre com una eina viva, pensada per acompanyar el sector en un procés de millora contínua.
Aquesta visió estratègica va tenir també un reflex tangible a la Barcelona Wine Week, on Cajamar va reforçar el seu vincle amb el teixit vitivinícola mitjançant la signatura d’acords amb diverses denominacions d’origen i associacions sectorials. A Catalunya, els convenis subscrits amb la DO Pla de Bages i l’Associació Vinícola Catalana busquen facilitar als cellers solucions financeres adaptades a les seves necessitats i un acompanyament especialitzat orientat a la competitivitat i la innovació. Acords similars s’han signat amb la DO Rueda i la DO Binissalem Mallorca, evidenciant una aposta d’abast estatal.
Més enllà de les xifres i els convenis, el missatge que emergeix és clar: el vi espanyol, més enllà de tota la poesia i d’aquella part que el converteix en un element inherent a la nostra cultura, ja no concep el seu futur sense integrar la sostenibilitat al cor de la seva estratègia. No com un exercici de comunicació, sinó com una palanca real per guanyar credibilitat, obrir mercats i assegurar la viabilitat d’un sector profundament lligat al territori.
Cajamar i la BWW 2026
Cajamar és l’entitat financera oficial de la Barcelona Wine Week 2026 i disposa d’un estand on una àmplia representació de directius i professionals de l’entitat, encapçalada pel president Eduardo Baamonde i el director territorial a Catalunya i les Illes Balears, Martín Tomás, es reuneix amb representants de les diferents denominacions d’origen i cellers per conèixer de primera mà les demandes del sector i poder convertir els reptes en oportunitats.
Cal destacar que aquesta fira, orientada a fomentar la internacionalització i a promocionar la qualitat dels vins espanyols, compta amb la participació de 1.350 cellers i reuneix més de 880 compradors internacionals procedents de mercats estratègics d’Europa, Amèrica i Àsia.
