Dilluns a l’Audiència de Barcelona
Arriba el judici de la superestafa immobiliària a avis i persones vulnerables: fiscalia i defensa ultimen un pacte
El ministeri públic, que reclama penes de fins a 20 anys de presó, negocia amb els advocats una rebaixa de la condemna per evitar la presó a canvi de fer marxa enrere en la compravenda de les vivendes suposadament usurpades
Entre els acusats figuren l’advocat Francisco Comitre, el notari Enrique Peña i Artur Segarra, estafador que compleix cadena perpètua a Tailàndia per assassinat
Superestafa immobiliària a Catalunya: a judici la trama que va enganyar avis
J. G. Albalat
En les últimes setmanes s’han intensificat els contactes entre la fiscalia, l’acusació particular i els advocats defensors dels17 implicats en una de les estafes immobiliàries més importants ocorregudes a Espanya–entre els quals es troben notaris i un advocat– per arribar a un acord abans de la celebració del judici, que comença aquest dilluns a Barcelona. Entre el 2009 i el 2015, 128 persones –entre elles avis i ciutadans amb problemes econòmics o de salut– van ser enganyades per una trama per apoderar-se de les seves vivendes. Els perjudicats pensaven que firmaven un préstec i el que realment feien era vendre els seus pisos.
Les fonts jurídiques consultades han assegurat a EL PERIÓDICO que s’està ultimant un acord que comportaria una rebaixa substancial de les penes per als imputats i que evitaria, per a la majoria, l’ingrés a la presó. No obstant, no serà fins a la primera sessió del judici quan es conegui si el pacte ha arribat a bon port. Serà en la vista quan la fiscalia i l’acusació particular, exercida pel Col·legi Notarial de Catalunya, podrien rebaixar la sol·licitud de condemna si els acusats reconeixen els fets i accepten la pena que, finalment, se’ls reclama. En el seu escrit d’acusació provisional, la fiscalia sol·licita fins a 20 anys i nou mesos de presó. La incògnita és si alguns implicats en la trama, com el notari Juan Peña, acceptaran la inhabilitació proposada i si se sumaran tots els encausats a l’acord.
Notaris i advocats
En principi, s’estudia la possibilitat de dividir els imputats en dos blocs: aquells a qui s’atribueix el delicte d’estafa i als quals se’ls imputa blanqueig de capitals. En el primer grup hi hauria els principals investigats, entre ells el notari Enrique Peña i l’advocat Francisco Comitre San Martín. En el segon figuren els acusats de blanqueig de capitals, al considerar-los no autors directes del delicte, sinó còmplices. Una dada important: si l’acord es concreta, la disminució de la petició de pena es produiria a l’aplicar-se l’atenuant de reparació del dany, ja que els acusats acceptarien la nul·litat de les compravendes de les vivendes i dels assentaments registrals, per la qual cosa les propietats tornarien als seus legítims amos. Aquest divendres, la defensa d’alguns acusats encara estudiava aquest principi d’acord.
La fiscalia sosté en el seu escrit d’acusació que els acusats pretenien apoderar-se de les vivendes dels afectats sense abonar-los una contraprestació econòmica o sufragant una quantitat molt inferior al preu de mercat. Els imputats captaven clients amb «escassos o nuls coneixements financers i jurídics» i que es trobessin en situació de necessitat econòmica. Per a això, oferien –publicitatant-ho en diversos mitjans– productes financers semblants a un préstec amb garantia immobiliària, a una hipoteca inversa o a un contracte de renda vitalícia. No obstant, els implicats en aquesta trama «ocultaven» que, en realitat, no firmarien aquests productes financers, sinó que el que realment contractarien era la compravenda de la vivenda, «generalment per un preu ajornat per import molt inferior al valor de mercat», i sense cap garantia de poder recuperar el pis.
Afavorir el frau
Per cometre el frau, detalla la fiscalia, era «essencial» la participació d’un notari, que feia efectiva l’escriptura de compravenda de la vivenda. En aquest procés judicial figuren dos notaris: Enrique Peña, que ha sigut suspès de les seves funcions, i un altre notari que ha tingut una participació molt puntual. Aquests professionals, relata l’acusació pública, «van intervenir i van afavorir» el frau a través de la «infracció massiva» dels «deures inherents» a la seva tasca, com l’obligació de denegar l’autorització de documents referents a negocis «de contingut antijurídic», examinar el negoci que es pretén portar a terme, assessorar jurídicament o advertir que l’operació «té caràcter delictiu». Els notaris, indica el ministeri públic, van haver d’advertir la probabilitat que aquestes compravendes de vivendes produirien «de manera clara i manifesta un perjudici per a una de les parts derivat del negoci», és a dir, per als titulars reals dels pisos.
