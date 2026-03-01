20a edició d’una fira estratègica
Barcelona torna a vibrar amb el MWC, però sense ocupació hotelera completa ni l’eufòria d’abans als restaurants i al lleure
El congrés reactiva l’activitat econòmica de l’hostaleria en plena temporada baixa, tot i que amb menor intensitat que en la prepandèmia
Barcelona afronta un ‘repòquer’ històric a l’encadenar aquest hivern quatre grans fires i congressos internacionals
Jordi Clos: «La pujada de la taxa turística pot perjudicar el PIB de Barcelona»
Patricia Castán
Com cada any des del 2006, Barcelona serà límit de congressistes i empreses tecnològiques de tot el món durant quatre dies (del 2 al 5 de març), mentre se celebra el Mobile World Congress (MWC). Una data de poc turisme vacacional en una de les setmanes més cotitzades del calendari hoteler local. Tot i que l’organització, que celebra la 20a edició de l’esdeveniment, espera créixer i pronostica un impacte econòmic de 585 milions d’euros, l’oferta d’allotjament encara disponible ha frenat una mica els preus. Els hotels més cèntrics i del voltant de la fira estaran plens, però la resta tindran una ocupació molt alta. Els restaurants també viuen situacions dispars, les grans novetats i els gastronòmics atrauen alguns esdeveniments corporatius, mentre que molts d’altres amb prou feines sentiran l’impacte, perquè després de tantes edicions l’eufòria de consum en el temps de lleure també sembla haver-se apaivagat.
El president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, creu que serà una bona edició, amb una «altíssima ocupació» i, sobretot, «satisfacció de l’organització» pel compromís dels preus pactats en la quota reservada al compromís dels preus pactats en la quota reservada al MWC. A partir d’aquest punt, abans la llei de l’oferta i la demanda havien arribat a disparar les tarifes fins a les cinc xifres per als últims llits. No és el cas, perquè a aquest divendres el congrés el portal de reserves Booking donava disponibilitat a 240 hotels de Barcelona ciutat, i molts altres hostals, aparthoteles i altres. Fins i tot es comptaven 24 de cinc estrelles o gran luxe amb disponibilitat, amb preus que anaven dels 620 euros fins a uns mil. En el cas de quatre estrelles, el més demandat al sector congressual, la ciutat encara ofereix llits en un centenar, des de 300 euros, i en molts casos per sota de 500, una cosa que era difícil abans de la pandèmia.
Alguns hotels de l’Eixample i Ciutat Vella contactats per aquest diari diuen tenir una ocupació molt elevada, però llits lliures cada dia.
En aquest escenari, aquests dies sens dubte es parlarà de temes espinosos per al sector, com la imminent pujada de la taxa turística que arribarà als 13,2 euros per persona en el cas de cinc estrelles i podria resultar indigesta l’organització de cara al futur, així com l’anunciada eliminació dels pisos turístics a Barcelona 2028, que podria deixar coixa la ciutat en nombre de places per a grans esdeveniments. Tot i que els hotelers ho neguen. Els apartaments per dies tindran una ocupació mitjana durant la fira del 91%,amb unes 29.000 places reservades pel congrés, segons la patronal Apartur .
Consum fora de l’horari de fira
Un altre àmbit directament beneficiat per l’esdeveniment són la restauració i l’oci nocturn. Les patronals locals ofereixen previsions dispars. Segons la Fecasarm, la facturació que generarà el MWC al seu sector rondarà els 130 milions d’euros, tant a la capital catalana com en la seva àrea d’influència, apunten, ja que n’hi haurà molts d’allotjats en altres municipis més assequibles. És a dir, un 22,2% de l’impacte econòmic total del congrés. Calculen una despesa mitjana per assistent d’uns 315 euros diaris als dos sectors. En cas de confirmar-se la seva previsió, s’ingressarien uns cinc milions més que l’any passat, quan la fira va sumar 109.000 assistents, que aquest any podrien augmentar segons GSMA.
David López, president de Fecasarm i de l’Associació Front Marítim Barceloneta, emfatitza que «el Mobile World Congress té un impacte molt positiu en la restauració i l’oci nocturn, en un moment de l’any de baixa facturació abans de la temporada turística». La guinda del pastís és que aquest any torna a coincidir amb l’arribada d’assistents al festival Springbreak.
No obstant, la patronal Fecalon assenyala que hi haurà «un bon volum d’activitat, però lluny dels nivells previs a la pandèmia». En aquell temps era habitual la contractació d’espais en exclusiva per part de grans marques tecnològiques, amb pressupostos molt elevats i produccions espectaculars que «convertien la ciutat en un gran aparador nocturn», relaten. Però consideren que en l’actualitat el fenomen «no es reprodueix amb la mateixa intensitat. Continua sent una gran fira per a Barcelona, però el model ha evolucionat cap a formats més continguts i racionalitzats en pressupost».
Al seu lloc, «el sector fia gran part de la facturació al públic particular i corporatiu que opta per reserves VIP, sopars d’alt poder adquisitiu i esdeveniments més segmentats. La despesa existeix, però està més atomitzada», afegeix un portaveu. Per descomptat, la ubicació serà determinant. Les zones més beneficiades seran previsiblement el Front Marítim i l’eix de Tuset. Fonts dels locals comenten que aquest any va generar més reserves la fira ICE, en ple auge, al gener.
El Gremi de Restauració de Barcelona no fa estimacions, però el seu director, Roger Pallarols, posa en valor el que han significat aquests 20 anys per a l’activitat econòmica local i per al posicionament internacional de la ciutat al mercat de congressos. «Simbolitza la Barcelona que funciona i sap fer les coses bé» i «corregeix» aquelles «actituds que durant aquest temps ha tingut el sector públic cap a l’economia productiva, en concret cap a la restauració».
Des de Barcelona Restauració, que aglutina en especial establiments de barri però també de part de l’Eixample, el seu president, Salva Vendrell, apunta que les reserves en aquests punts cèntrics segueixen la «dinàmica d’altres anys», amb una bona ocupació, que agraeixen en temporada baixa. I afegeix que alguns són repetidors de locals que els agraden.
En aquest escenari de previsions, l’activitat a la ciutat s’enlaira el cap de setmana, amb el Mobile Lunch que tindrà lloc aquest diumenge pel 20è aniversari. També a l’aeroport on, com a exemple, Vueling ha anunciat el reforç de la seva operativa a l’aeroport de Barcelona durant el congrés amb ampliació en 16 rutes i la programació d’uns 500.000 seients. Una vegada a la ciutat, la mobilitat ja no està amenaçada per la vaga d’FGC, que ha sigut desconvocada. I tot i que el Govern ha aixecat el veto a les VTC de tot l’Estat durant el MWC, alguns conductors consultats assenyalen que aquest any estan notant una demanda menor a l’habitual.
