Dani Martín i Viva Suecia lideren un cartell de llegenda a Madrid
Madrid es prepara per a una cita que ja ha marcat un abans i un després en el seu calendari cultural. El que va començar com una trobada de format reduït s'ha transformat en un fenomen que convoca 55.000 persones cada any
Alberto Zamora
El Festival Jardín de las Delicias ha presentat la seva setena edició sota una premisa clara: oferir el millor cartell de la seva trajectòria. Però darrere dels noms que brillaran sobre les taules, existeix una estructura que ha permès aquest creixement sense perdre la seva essència original: l'aliança estratègica amb Endesa com a patrocinador sostenible.
Estrelles i personalitat pròpia
La gran notícia que ha sacsejat la indústria musical és el retorn de Dani Martín. L'artista madrileny ha triat el Jardín de las Delicias per oferir el seu únic concert a Madrid el 2026, una cita que promet ser el punt àlgid de l'edició.
Tanmateix, la força d'aquest setè aniversari resideix en un planter d'artistes que combina veterania, energia i frescor. Juntament amb el carisma de Dani Martín, s'han confirmat noms de referència com Viva Suecia, que aportarà el seu so èpic i consolidat, i la irreverència de Sexy Zebras, garantia de potència sobre l'escenari. El cartell es completa amb el pop directe de Marlon, la sensibilitat de Marlena i la veu emergent d'Inazio. Aquestes primeres confirmacions dibuixen un ventall sonor de primer nivell que justifica l'enorme expectació generada durant la presentació oficial de l'esdeveniment.
A més de l'enorme poder del seu cartell any rere any, el festival d'aquest any es presenta molt sòlid, i només cal rememorar edicions anteriors amb noms com Leyva, Melendi, Sidecars i Pignoise. El festival té trets distintius que l'han convertit en un esdeveniment imprescindible per tancar musicalment l'estiu.
A Espanya s'organitzen uns 1.000 festivals a l'any. Però pocs amb una personalitat tan marcada com el Jardín de las Delicias. Un treball basat en diverses senyes d'identitat. Per començar, una selecció artística que recolza el lema de l'esdeveniment: “Nos las cantamos todas”. Bandes i solistes se succeeixen en 48 hores d'entreteniment pur per corejar, ballar i gaudir.
Però, a més, és un festival que aposta per crear un entorn de bellesa i somni basat en el famós quadre d'El Bosco del qual pren el seu nom. Tal com afirma la seva directora d'art, Aída Cortés, “els entorns bells afavoreixen l'aprenentatge i l'experiència”. Tota la identitat visual del Jardín està enfocada a això, a crear imatges úniques i especials, des dels escenaris a la senyalística: “Volem que el públic visqui coses belles i les vulgui recordar”, ressalta Cortés.
Sostenibilitat útil: Solucions reals per al públic
I, per descomptat, la sostenibilitat. Per a això, el festival va trobar el 2022 un aliat perfecte en Endesa i la seva aposta per una "sostenibilitat útil". Lluny de ser un concepte teòric, es tradueix en mesures tangibles que faciliten la vida a tots els assistents. Conscients que el desplaçament dels festivalers suposa el 80% de les emissions d'un esdeveniment d'aquest tipus, la mobilitat elèctrica s'ha convertit en un element clau i prioritat de l'organització.
Per incentivar el transport privat responsable, en totes les edicions s'ha facilitat un contingent de places de pàrquing gratuïtes exclusivament per a aquells que hi vagin en vehicle elèctric. És una forma directa de premiar el compromís ambiental dels seguidors del festival.
Aquest compromís "verd" es percep també en la logística invisible de l'esdeveniment. Les tasques de muntatge i desmuntatge es realitzen de forma zero emissions gràcies a l'ús de bateries que substitueixen els tradicionals grups electrògens de gasoil. Així mateix, un percentatge significatiu de l'energia que alimenta l'Escenario Endesa —el cor del recinte— prové de fonts renovables, assegurant que la música soni amb la menor petjada de carboni possible.
Economia circular i suport al talent emergent
La gestió de recursos és un altre dels pilars que defineixen aquesta unió. En un esforç per reduir l'impacte ambiental, el festival reutilitza materials de senyalística i estructures d'anys anteriors, apostant per una economia circular que es reforça amb sistemes de reciclatge de gots i una gestió eficient de residus.
Però el creixement del Jardín també es mesura per la seva capacitat de generar noves oportunitats. Endesa aporta idees que transcendeixen el patrocini convencional, com va quedar demostrat l'any passat amb el concert sorpresa en plena Gran Vía, una fita que va permetre a artistes com Paula Mattheus i Hey Kid connectar amb la ciutat en un entorn privilegiat.
Aquesta visió es manté viva amb el concurs Endesa Play. Per segon any consecutiu, el guanyador d'aquest certamen tindrà el privilegi d'actuar a l'escenari Bosque, compartint cartell amb les figures consagrades d'aquesta edició. Després de l'èxit de La Última Copa l'any passat, l'organització busca ara el nou talent emergent que compartirà somnis i escenari amb artistes de la talla de Dani Martín o Viva Suecia. Per cert, les inscripcions per al certamen continuen obertes.
Un model d'èxit per al futur
En definitiva, la setena edició del Jardín de las Delicias no és només una successió de grans concerts. Amb un cartell encapçalat per Dani Martín i amb el suport de figures com Sexy Zebras o Marlena, i amb una infraestructura bolcada en la descarbonització de l'oci, Madrid es prepara per a una celebració on la música sona millor perquè és més responsable. El jardí torna a florir, demostrant que la sostenibilitat no és un afegit, sinó el millor aliat per gaudir de la millor música en directe del país.
