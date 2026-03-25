Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Noèlia aconsegueix l'eutanàsiaDivorcisOperatiu FigueresNour director la MercèDetingudes VilablareixGuerra Pròxim OrientSalmonel·la en llonganissa
instagramlinkedin

Família antivacunes

El noi malalt de tètanus millora i evoluciona satisfactòriament

La consellera de Salut confirma que el jove de Santpedor es troba a la UCi, pero "evoluciona cap a la millora"

Imatge de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Imatge de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Eduard Font Badia

Santpedor

El noi de Santpedor de 17 anys malalt de tètanus evoluciona satisfactòriament. Així ho ha confirmat aquest matí la consellera de Salut, Olga Pané, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio.

Preguntada sobre el tema de l'augment de casos de falta de vacunació, la consellera s'ha referit al cas del tètanus d'aquest noi, dient que "tenim bones notícies. Progressa lentament, però progressa cap a la millora". Referit a això, Pané reconeix que l'augment de casos d'antivacunes de moment és "anecdòtic, encara els podem comptar, però n'hi ha més, i no ajuda el discurs que arriba dels Estats Units".

Notícies relacionades

L'estat del jove de 17 anys, ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, per a la consellera és "un cas desgraciat, especialment per al pobre nano, que està a l'UCI, i al qual desitgem que es millori". Aquestes declaracions de la consellera de Salut coincideixen amb la impressió que hi ha al poble que el jove podria recuperar-se bé de l'incident, i que després de tant temps, aviat podria estar fora de perill de mort. Recordem que la mortalitat per casos de tetània en adults no vacunats pot rondar el 40 %, segons el British Medical Journal, tot i que la mitjana és del 32 %.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents