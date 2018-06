Què són i per a què serveixen Android i Apple Auto?

Apple CarPlay i Android Auto permeten que el cotxe sigui una extensió del propi telèfon mòbil per seguir utilitzant-ho sense treure la vista de la carretera

En un món amb la necessitat d'estar sempre connectat, els conductors ja no en tenen prou amb poder parlar a través del mans lliures, necessiten una tecnologia que els permeti poder gaudir de tots els avantatges i opcions que els ofereixen els seus telèfons intel·ligents, però sense posar la seva vida en risc. I això és exactament el que ofereixen els sistemes Apple CarPlay i Android Auto..

Amb una simple connexió, tots dos reprodueixen en la pantalla principal del quadre de comandament del vehicle moltes de les funcions que s'ofereixen en la pròpia interfície del dispositiu mòbil, convertint el cotxe en un gran smartphone.

Apple CarPlay i Android Auto tenen un format molt similar, i una mateixa manera de maneig, ja que ambdues aplicacions permeten que s'executin els seus comandos de forma tàctil des de la pantalla del quadre de comandament del cotxe, a través dels comandaments de control analògics del vehicle, i fins i tot amb un avançat control per veu. Els usuaris poden demanar que executin una determinada aplicació, que li posi la seva música favorita, que trobi una destinació determinada en el sistema de navegació, o fins i tot que li llegeixi i respongui als missatges de text que arriben al mòbil.

Aquestes són precisament les principals funcions que ofereixen tots dos sistemes. Ja sigui a través de Mapes en el cas d'Apple CarPlay, o amb Google Maps en Android Auto, es pot navegar en temps real reproduint en la pantalla del vehicle i a través dels altaveus del sistema multimèdia les indicacions que s'ofereix el mòbil. A més, tots dos sistemes permeten utilitzar programes de navegació de tercers, si bé en el cas d'Apple caldrà esperar fins al mes de setembre amb l'arribada de iOS 12 per executar-los.

Tampoc podien faltar aplicacions perquè els usuaris disposin en el vehicle de la seva música preferida. En aquest aspecte s'ofereixen els sistemes natius iTunes i Apple Music, o Google Play Music para Android, el popular Spotify, o a una infinitat d'aplicacions addicionals des de les quals accedir a ràdios online en directe i moltes altres opcions musicals a la carta.



Trucades i missatges

L'aparició de les aplicacions de missatgeria en els smartphones ha canviat per complet la forma de comunicar-se, fins al punt que els missatges de text han relegat a les trucades de veu a un segon pla.

Els vehicles no podien donar l'esquena a aquesta nova tendència i per això a través d'Apple CarPlay i Android Auto els conductors poden seguir rebent i manant missatges sense comprometre la conducció. Ambdues tecnologies reprodueixen per veu els missatges que arriben al smartphone, i fins i tot de la mateixa manera i mitjançant un dictat molt predictiu poden respondre'ls.

Però aquesta no és ni molt menys l'única demanda que es pot realitzar a través dels comandos de veu, ja que pràcticament totes les funcions que ofereix el mòbil es poden utilitzar a través dels comandos de veu.



Compatible amb centenars de vehicles

Apple CarPlay es pot executar ja en més de 300 vehicles de les principals marques automobilístiques del mercat, mentre que en el cas de Android Auto el nombre s'eleva a més de 400. D'igual manera aquest últim ofereix un major nombre d'aplicacions compatibles amb el sistema, si bé ambdues tecnologies es troben en ple creixement i en poc temps augmentaran de forma significativa tant les seves prestacions com les seves possibilitats.

De moment, per utilitzar Android Auto cal un cotxe o un equip estèreo compatibles amb el sistema i un telèfon amb Android 5.0 (Lollipop) o versions superiors, mentre que per a Apple CarPlay es precisa igualment un cotxe compatible i un iPhone 5 o versions superiors.