Nissan ha presentat a Espanya el nou Qashqai amb tecnologia ProPILOT. La tecnologia ProPILOT és el primer pas cap a la conducció autònoma, i amb el Qashqai s´incorpora al líder del segment que més creix del mercat espanyol, el dels crossover.

Des de gener i fins al maig de 2018, a Espanya s´han matriculat 13.362 Nissan Qashqai, el que significa un 9,95 % de quota del segment crossover i el consolida en la seva posició de líder. El Nissan Qashqai és el crossover més reeixit d´Europa, amb més de 2,3 milions d´unitats venudes des que va ser presentat el 2007.

ProPILOT, el primer pas cap a la mobilitat autònoma. Presentada al Japó a l´agost de 2016, la tecnologia d´assistència a la conducció ProPILOT es va incorporar per primera vegada en aquesta sèrie al Nissan Serena, el monovolum més polivalent de la gamma Nissan al Japó. Des d´aleshores se n´han venut més de 120 000 vehicles equipats amb aquesta tecnologia, fet que suposa un 50 % del total de les seves vendes, desmitificant d´aquesta manera les anomenades reticències de l´usuari davant l´arribada de la tecnologia de mobilitat autònoma.

Posteriorment, al gener de 2018 ProPILOT va arribar a Europa de la mà del nou Nissan Leaf i ara, amb el Qashqai, ho fa al segment més poblat i amb més creixement del mercat espanyol, el dels crossover. El sistema ProPILOT reforça el control del conductor assistint-lo en les tasques de direcció, acceleració i frenada. El sistema treballa en un únic carril de l´autopista i està optimitzat per operar a qualsevol velocitat.

Aquesta nova tecnologia complementa l´Escut de Protecció Intel·ligent Nissan, que ja equipava el Nissan Qashqai i que, entre d´altres ajuts, incorporava: avís de canvi de carril involuntari, control de l´angle mort, detecció d´objectes en moviment i frenada d´emergència amb reconeixement de vianants.

ProPILOT es basa en la lectura del trànsit i de les condicions de la carretera que realitzen, d´una banda, la càmera frontal instal·lada al parabrisa i, de l´altra, el sensor de radar situat darrere del logo 3D Nissan de la graella frontal. El Nissan Qashqai amb tecnologia ProPILOT ja és a la venda amb el motor 1.6 dCi 96kw (130 cv) combinat amb la caixa de canvis automàtica X-tronic.

Simple i intuïtiu d´utilitzar, el conductor activa ProPILOT des del botó situat al volant. Després, prement el botó SET - el Nissan Qashqai ajusta constantment la velocitat tot respectant una distància de seguretat amb el vehicle precedent gràcies al control de creuer intel·ligent. I, amb tan sols un tercer clic, el conductor pot ajustar aquesta distància de seguretat en tres nivells.

El Nissan Qashqai amb ProPILOT pot arribar a aturar-se per complet si les condicions del trànsit així ho requereixen. Si l´aturada és per a un temps inferior a tres segons, el vehicle reprendrà automàticament la marxa quan el cotxe precedent ho faci. Si la parada és superior a tres segons, el conductor haurà de pressionar el botó RES + o fer una lleugera pressió sobre el pedal de l´accelerador per reprendre la marxa i ProPILOT tornarà a estar actiu. La tecnologia ProPILOT també assisteix el conductor mantenint el cotxe al centre del carril de l´autopista seleccionat, ja que pot llegir les línies blanques de la calçada.

Amb l´assistència al conductor en les tasques més pesades del trànsit diari, redueix la fatiga i l´estrès, i augmenta així la seguretat i el control sobre el vehicle. En cas que el conductor no mantingui el control o la supervisió del vehicle, ja sigui per omissió o per emergència, el vehicle emetrà primer una sèrie d´avisos sonors, després realitzarà breus frenades controlades i, en última instància, farà una parada d´emergència de forma totalment automàtica amb la senyalització pertinent (llums d´emergència) per incrementar la seguretat de la via en la qual circula.

El funcionament del sistema ProPILOT sempre es pot veure a la pantalla de 5? del Nissan Drive Assist, situada entre els dos rellotges principals del quadre d´instruments del Nissan Qashqai. A més dels avisos visuals, el sistema pot emetre avisos sonors d´advertència al conductor.

El nou Nissan Connect incorpora una nova interfície que facilita la vida al conductor, amb uns menús més accessibles i una aparença visual més agradable. A més, tots els Qashqai equipats amb Nissan Connect incorporen de sèrie una antena de tipus aleta de tauró, que actualitza l´aparença del cotxe alhora que millora la recepció.

La segona etapa en aquest camí cap a la conducció autònoma arribarà el 2019 a Nissan amb la funció ProPILOT multicarril, que permetrà el canvi automàtic de carril en la conducció per autopista.

Ja entrats en el 2020, Nissan treballarà per introduir la conducció autònoma en vies urbanes i en interseccions, per tal d´arribar al 2022 amb la mobilitat autònoma total, fins i tot sense intervenció del conductor.

Nissan augmentarà el seu lideratge en tecnologia de conducció autònoma amb la seva incorporació als models clau de cada mercat, per tal de millorar–ne la seguretat i iniciar una nova era de l´automòbil.

El concept car IMX-kuro presentat al Saló de Ginebra el passat mes de març ens convida a descobrir el futur dels crossover: autònom, hiperconnectat i amb zero emissions. Un vehicle mogut per dos motors elèctrics capaços de generar 320 kW (435 cv) i alimentat per una bateria d´alta capacitat que pot subministrar fins a 600 quilòmetres d´autonomia amb una sola recàrrega.