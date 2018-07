Peugeot 508: Caràcter «coupé»

El nou Peugeot 508 és un clar exemple de com ha evolucionat el segment de les berlines mitjanes. Un espai del mercat que ha hagut de variar de rumb davant l´auge de les noves generacions SUV, que han situat aquests automòbils molt lluny de les xifres de vendes que solien aconseguir de manera habitual anys enrere. D´aquesta manera, el 508 s´incorpora a la tan de moda tendència de les berlines de silueta cupè, de marcat accent esportiu, inspirada en el llegendari 504.

Una solució que la marca francesa ha aconseguit incorporant una altra sèrie de detalls com les reduïdes superfícies de vidre, les portes sense marc per a les finestretes, o la contundent aparença del seu frontal presidit per l´àmplia calandra, el logotip «508» sobre el capó o unes estilitzades unitats òptiques principals.

També cal destacar el fet de comptar amb cinc portes davant de les quatre del seu antecessor, o la reducció de les dimensions exteriors fins als 4,75 metres i la seva altura de només 1,40 metres. Aquest ajust de dimensions no ha anat en detriment de la seva capacitat i habitabilitat interior, com demostra el maleter de 487 litres de capacitat. Al mateix temps, la firma francesa també ha avançat les principals característiques de la versió SW, el volum inicial de càrrega del qual se situa en els 530 litres.

El lloc de comandament del 508 incorpora l´última versió del Peugeot i-cockpit. Un concepte de quadre de comandament intel·ligent compost per un volant compacte, un pantalla tàctil HD capacitiva de 10 polzades d´amplada, amb format 8/3 al centre del quadre de comandament i la ja característica instrumentació elevada en una làmina digital d´alta resolució de 12,3´´.



De 130 a 225 CV

Pel que fa a la gamma de motoritzacions, la nova referència del catàleg de berlines francès s´estructura al voltant dels motors gasolina PureTech i dièsel Blue-HDI. En el primer cas, compta amb la unitat d´1.6 litres en les seves versions de 180 cv i 225 cv, ambdues associades a la caixa del canvi automàtica de 8 velocitats. En dièsel, l´oferta compta amb versions d´1.5 i 2 litres en potències de 130, 160 i 180 cv, totes elles unides a la transmissió automàtica abans esmentada, estant a més disponible la de menor potència en versió amb canvi manual. Per a la tardor de 2019 està prevista una versió de benzina híbrida endollable.

Evidentment, el 508 també disposa d´un ampli ventall de funcions d´assistència a la conducció entre els quals, als ja coneguts dispositius d´alertes de canvi involuntari de carril, d´atenció al conductor o de control de creuer adaptatiu, se´ls afegeix el d´un nou sistema de visió nocturna equipat amb una càmera d´infraroigs que permet la detecció d´éssers vius davant el vehicle de nit o en males condicions de visibilitat.