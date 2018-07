Has de comprar un cotxe? Millor fer-ho abans de l'1 de setembre

El dia 1 de setembre se substituirà el protocol d'homologació de vehicles NEDC (Nou Cicle de Conducció Europeu), imperant des dels anys 80, per un nou sistema molt més complex i restrictiu, el denominat WLTP (Procediment Mundial Harmonitzat de Proves per a Vehicles Lleugers). Quines conseqüències tindrà? Moltes marques estan posant a la venda els seus 'estocs' a preus molt més assequibles per donar sortida a aquests vehicles. A partir d'aquesta data, molts d'aquests models veuran incrementant pel seu preu per l'alça en els impostos derivats de la nova reglamentació sobre emissions contaminants.

Una mesura introduïda per la UE davant l'escàndol de Volskwagen l'any 2015, pel qual va decidir revisar els sistemes d'homologació després que les dades de consum de carburants fossin aproximadament un 30% menors en laboratori que en la conducció real.

El nou protocol obliga als concessionaris a matricular els vehicles dins de la norma WLTP i a prescindir de l'estoc, homologat segons el sistema anterior (a excepció d'un 10% del volum anual de cada marca).

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/Cotxes%20en%20estoc%20%7C%20Getty%20Images

Aquests sóns alguns dels canvis previstos (i que hauries de conèxier si t'has de comprar un cotxe):

- Els concessionaris hauran de recórrer a un altre tipus de política que li permeti facturar tots aquells vehicles homologats per NEDC durant el mes d'agost, una política més competitiva, favorable per als compradors, que podran adquirir el cotxe a un preu realment atractiu.

- La nova normativa suposarà també un canvi tributari en l'impost de matriculació. Els models que fins ara es trobaven en el llindar del nivell d'emissions de CO2 (120 g/km) poden encarir-se a causa d'un canvi tributari dins d'un sistema més restrictiu. Segons Faconauto, el 75% dels vehicles matriculats a Espanya l'any passat no pagaven impost de matriculació, xifra que pot canviar a partir setembre.

- Els models que no aconsegueixi facturar el concessionari, s'hauran de vendre com a cotxes de Quilòmetre 0, nous en la pràctica encara que ja estiguin matriculats. El procediment d'acte matrícula suposarà un desemborsament que pot convertir-se en un llast important per a l'empresa. Aquest procés es realitzarà moments abans de la data límit i pot suposar un gran avantatge per al consumidor si sap aprofitar l'oportunitat.

Getty Images

- Si el que interessa és un vehicle híbrid també pot veure's afectat per les mesures del WLTP. Ara com ara, aquests models han de tenir com a mínim 40 km d'autonomia per beneficiar-se de l'etiqueta 0, atribuïda als cotxes purament elèctrics. Un marge que pot variar a partir del primer de setembre, i que si s'incrementa no tindran els avantatges de circulació, aparcament o absència d'impostos de les quals gaudeixen els vehicles d'emissió 0 en el marc del NEDC.

- Finalment, el WLTP no només funcionarà com a soga sinó també com a botxí. Els models que no puguin fer front a aquest nou sistema d'homologació hauran de retirar-se del mercat. Algunes marques ja han anunciat el cessament de fabricació d'algunes versions de vehicles com l'Audi S3, Peugeot 308 GTI, BMW M3 o el Porsche Diésel.

Més impostos, menys models, i tot tipus de desavantatges... En definitiva, si estaves pensant a comprar un cotxe, aquest és el moment si vols evitar totes les restriccions que formaran part del nou sistema NEDC, i aprofitar els atractius descomptes dels concessionaris que han de desfer-se de tot l'estoc que no s'ajusti al canvi aquest estiu.