Etiqueta ambiental de la DGT: què passa si no la porto al meu cotxe?

Des que es van implementar les restriccions anticontaminació a les grans ciutats, han sorgit multitud de dubtes sobre els distintius ambientals que la DGT ha utilitzat per classificar a determinats vehicles.

La categorització ambiental dels vehicles té el seu origen en el Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016 (Pla Aire), on s'afirma que tant el diòxid de nitrogen com altres partícules contaminants que provenen del trànsit rodat són la principal font de contaminació a les grans ciutats. És per aquest motiu pel que la DGT va decidir establir abril distintius que ajuden a classificar el 50% del parc automobilístic, depenent del nivell de contaminació que emet cada vehicle.

Cal destacar que la col·locació d'aquest distintiu és voluntària. Per tant, no cal ni és obligatori posar-la al nostre cotxe. No obstant això, és recomanable adherir-la a l'angle inferior del parabrisa davanter, ja que facilita la ràpida identificació dels vehicles menys contaminants. Aquest adhesiu es pot adquirir tant en els tallers com en les oficines de Correus.

Per saber què adhesiu hem de comprar, la DGT ha facilitat a la seva pàgina web un cercador en el qual inserint la nostra matrícula, se'ns indica què distintiu hem de portar. Aquest és el significat de les quatre adhesius disponibles:

Zero

Aquest adhesiu de color blau correspon a ciclomotors, tricicles, quadricicles i motocicletes, turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places, vehicles classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d'autonomia estesa (REEV ) i vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de combustible.

Eco

Meitat verd meitat blava, aquest distintiu està destinat a turismes i comercials lleugers, classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, a més hauran de complir els paràmetres de l'etiqueta C.

C

De color verd, hauran de porta-lo turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de 2006 i dièsel a partir de 2014. També hauran portar-vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir de 2014. Per tant, els de gasolina han de complir la norma Euro 4, 5 i 6 i en Dièsel la Euro 6.

B

De color groc, hauran de portar-lo turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de l'any 2000 i de dièsel a partir de gener de 2006. També hauran portar-la vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies tant de gasolina com de dièsel matriculats a partir de 2005. Per tant, els de gasolina han de complir la norma Euro 3 i en Dièsel l'Euro 4 i 5.