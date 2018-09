Carburants: Saps per què has de repostar els dilluns?

Carburants: Saps per què has de repostar els dilluns? Getty Images

Hi ha un rumor d'allò més estès, el qual assegura que repostar els dilluns és més barat que qualsevol altre dia de la setmana. Doncs bé, no es tracta simplement d'un rumor o d'una llegenda urbana. Les dades oficials ho confirmen.

El Ministeri de Transició Ecològica publica diàriament un informe sobre els preus de les estacions de servei de tot el país. Segons aquestes dades es desxifra que, en el cas del diésel, combustible més usat pels conductors, la rebaixa del preu oscil·la entre el dos i el quatre per cent tots els dilluns. Les gràfiques evidencien que el combustible és més barat en dilluns que en diumenge o dimarts i també confirmen que, com a norma general, repostar és més car si es fa en cap de setmana que en dies laborals.

L'evolució que segueixen els carburants durant la jornada del dilluns es nota també en el cas de la gasolina, encara que les variacions són menors que en el cas del diésel. Durant el mes d'agost, per exemple, sempre segons les dades oficials que publica el Govern, s'han registrat rebaixes que en moltes ocasions no arriben al cèntim d'euro.

Getty Images

"La justificació d'aquest estalvi no té res a veure amb la demanda de producte, sinó amb un aspecte burocràtic: el dilluns és el dia de la setmana en què s'han de comunicar els preus de venda dels carburants a la Unió Europea per realitzar controls de preus, i la informació que es transmet està clarament distorsionada per fer creure que Espanya té un nivell de preus de carburants més baix del que realment té, i que surti millor parada del que reflecteix la realitat", apunten des de l'Organització de Consumidors i Usuaris.

"És evident", continuen des de l'OCU, "que aquesta estratagema es pot dur a terme a causa de la gran concertació de preus que existeix entre les principals companyies distribuïdores de carburant. Si existís un major grau de competència seria molt més difícil que les gasolineres es posessin d'acord per vendre el carburant més barat un dia determinat de la setmana. En canvi, amb un nombre molt limitat d'operadors que controlen, directa o indirectament, la gran part dels sortidors del país, és molt més fàcil arribar a aquest tipus de compromisos". L'organització de consumidors demana al Govern que intervingui per eliminar aquesta pràctica, "habitual" en les estacions de servei de tota Espanya.