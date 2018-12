Preparar el vehicle per a l'hivern

Amb l'arribada de l'hivern i les baixes temperatures, els vehicles poden patir alguna avaria major si no se'ls prepara per a aquest canvi meteorològic. El gel, la neu, la reducció de la visibilitat i les poques hores de llum poden influir en la conducció. Preparar el cotxe davant les baixes temperatures no només pot allargar la vida del vehicle sinó que també pot aportar una conducció més segura en una època en què el risc d'accident és més alt. A continuació s'exposen els aspectes més importants que cal tenir en compte:

Revisar i canviar la bateria

A l'hivern és molt freqüent que les bateries que ja fa uns quants anys que estan instal·lades (entre 4 i 6 anys) es descarreguin de cop o perdin la seva capacitat de recuperar-se.

Revisar els neumàtics

Les rodes són l'element que entra en contacte directe amb el terra, el qual en aquesta època de l'any és molt canviant i inestable. Mantenir els pneumàtics en bon estat pot aportar seguretat al volant i pot evitar accidents.

Distància de seguretat

Per evitar incidents amb altres vehicles s'ha de duplicar la distància de seguretat respecte al vehicle precedent. A més, cal revisar els frens per tenir una bona resposta en la frenada.

Revisar el líquid anticongelant

Les temperatures són imprevisibles, de manera que l'aigua del radiador es pot glaçar, i pot impedir que el motor arranqui. Tenir líquid anticongelant al dipòsit de l'aigua pot evitar un mal tràngol.

Escalfar el motor amb ralentí En arrancar el cotxe al matí és preferible esperar uns minuts perquè el motor i els fluids principals (oli, líquid de direcció, frens) s'escalfin. En cas contrari, si es comença a circular amb el motor fred, pot danyar severament totes les peces mòbils del cotxe.



Recarregar l'aire condicionat

També cal tenir el circuit d'aire condicionat carregat de gas, ja que ajuda a evaporar el baf dels vidres del vehicle.

Aixecar els aixugaparabrises

En cas de deixar el cotxe al carrer és bo per evitar que la goma s'enganxi al vidre i es trenquin.

Revisar la calefacció

És molt important comprovar el correcte funcionament de la calefacció. Els residus del líquid refrigerant-anticongelant s'acumulen amb el temps als radiadors del motor i de la calefacció.

Per últim, tot i que no es necessiten sempre, no està de més portar cadenes.