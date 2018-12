Retocs d´imatge per al familiar de Ssangyong

Ja sigui per viatge de plaer, negocis o per descobrir grans ciutats, el Rodius s'ha consolidat com una de les principals alternatives en el segment dels grans monovolums.

Una afirmació que és immediatament recolzada per uns més que destacables 875 litres de capacitat de maleter amb les 3 files de seients disponibles, que es poden ampliar fins a un volum màxim de ni més ni menys que 1.975 litres.

Impulsat per un potent motor de 178 cv i 400 Nm de parell, el nou Rodius està disponible en acabat Line des 26.100 euros, Premium des 28.600 euros, i Limited des 32.600 euros. El canvi automàtic seqüencial de 7 velocitats està disponible des de 31.400 euros, i la tracció 4WD a les quatre rodes connectable associada al canvi automàtic, amb preus que van des dels 36.450 euros.

A més, conscients que el Rodius és l'aliat perfecte de les famílies nombroses, SsangYong Espanya ofereix un descompte addicional de 500 euros, en tota la gamma Rodius, Rexton i XLV, aplicable a tots els membres de les associacions integrades en la Federació Espanyola de Famílies Nombroses.

Amb aquest rentat de cara del Rodius la firma coreana Ssangyong ha aconseguit augmentar l'atractiu i el potencial d'un dels models més destacats de la marca i que més acceptació ha tingut al mercat espanyol.