Nous Mercedes-AMG GT i AMG GT R PRO

Des del seu llançament ara fa quatre anys, l'AMG GT ha buscat obertament la competència amb altres vehicles esportius a tot el món. El vehicle esportiu d'elit d'Affalterbach surt ara de nou a la pista amb un perfil accentuat i amb una versió addicional en edició limitada: el nou AMG GT R PRO. A banda de comptar amb diverses mesures d'actualització pel que fa a l'exterior, els coupés i roadsters AMG GT incorporen el sistema de control de dinamisme AMG DYNAMICS per tal d'incrementar així la seva agilitat. El nou volant AMG Performance, la consola central amb les innovadores tecles visualitzadores introduïdes amb l'AMG GT4 Coupé i un visualitzador del quadre d'instruments completament digital amb l'estil de visualitzar l'exclusiu AMG Supersport, també hi apareixen.A l'AMG GT R PRO s'han modificat nombrosos detalls amb l'objectiu d'oferir prestacions dignes d'un bòlid de carreres. Una relació massa / potència optimitzada, el nou tren de rodatge, perfeccionar l'aerodinàmica per augmentar les forces descensionals... A més, els seients de construcció lleugera i les llandes, també de construcció lleugera, contribueixen a incrementar el dinamisme de conducció i a millorar els temps per volta en els circuits de competició.