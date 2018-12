Quin combustible és el més adequat?

Les últimes novetats respecte els carburants tradicionals i les actuals mesures de restricció al trànsit a les grans ciutats han generat molts dubtes en els conductors a l'hora de comprar un cotxe nou.

Amb l'objectiu d'ajudar els conductors a triar entre un tipus de carburant o un altre, la companyia de rènting i gestió de flotes ALD Automotive ha establert quin és el combustible més adequat en funció de l'ús que se li doni al vehicle i del segment al que pertanyi.

Dièsel: És la millor opció en cas de circular amb freqüència per trajectes de gran quilometratge. Si l'usuari ha de fer més de 20.000 quilòmetres anuals per carretera, és l'opció més rendible. El segment al qual pertany el vehicle és també un factor determinant a l'hora de seleccionar el carburant més adequat, per això en furgonetes, vehicles comercials i, fins i tot SUV i monovolums, el dièsel continua sense tenir competència.

Benzina: Si durant tot l'any el cotxe realitza pocs quilòmetres, aproximadament 10.000 km, i la majoria de les vegades circula per carretera o en municipis petits o mitjans, la gasolina és la millor opció, ja que el preu del cotxe es redueix considerablement respecte al d'un amb motor dièsel.

Híbrids: Aquests vehicles són ideals per a un ús interurbà, ja que disposen de la qualificació ECO de la DGT, el que permet al conductor accedir al centre de les ciutats en la majoria d'escenaris. No obstant això, el preu d'aquests vehicles és més elevat que el dels cotxes amb motors de gasolina o dièsel. El més destacat d'aquest tipus d'automòbils és que sempre que es tingui accés a una recàrrega diària, poden utilitzar-se en ciutat i en trajectes curts gairebé sense consumir, reservant l'autonomia amb gasolina per a trajectes més llargs.



Elèctrics: Recomanats per a trajectes curts i interurbans que disposin de punts de recàrrega freqüents. És important tenir en compte que són cotxes amb preus força elevats, amb una autonomia no molt alta, i que les infraestructures fora de les grans ciutats de moment escassegen. No obstant això, els protocols anticontaminació de les grans ciutats estan provocant que s'incrementi la demanda dels conductors a favor de combustibles alternatius com aquest. Una de les grans avantatges dels cotxes elèctrics és que disposen del distintiu Zero Emissions, que els permet circular pel centre de les ciutats sense cap tipus de restriccions.

GNC i GLP: Els cotxes propulsats per gas són recomanables en tot tipus de recorreguts, ja que redueixen de forma considerable tant el consum com l'emissió de gasos contaminants. Són perfectes per circular en carretera i en ciutats, ja que disposen de l'etiqueta ECO de la DGT. El gran inconvenient d'aquest tipus de vehicles és la manca de punts de repostatge que hi ha actualment, especialment en el cas del GNC.