Màxima autonomia

El fabricant sud-coreà ha tancat el cercle del Niro amb l'arribada d'una tercera versió. Primer va ser la variant híbrida, el va seguir l'híbrid endollable, i ara li toca el torn a la versió 100% elèctrica. Un model que arribarà als concessionaris espanyols al mes de maig de l'any que ve, i fins a aquest moment no es coneixerà el preu de les seves dues versions.

Pel que fa al nivell estètic, el nou Kia e-Niro incorpora diverses novetats que el distingeixen de forma clara dels seus germans. La graella tiger-nose de la part frontal amaga una presa de càrrega amb dos tipus de connectors, sota una tapa amb el logo de Kia en baix relleu. Les preses d'aire també són completament noves, i incorporen els llums diürns LED amb forma de fletxa, combinades amb elements on hi predomina el color blau clar, fet que augmenta l'exclusivitat de la seva imatge.

A la part del darrere també hi predominen elements en els quals hi destaca el color blau, igual que a la zona frontal. A més, incorpora també pilots del darrere LED, la qual cosa li proporciona una signatura lumínica exclusiva i fàcilment identificable.

ESPAIÓS

Una de les característiques de l'interior del nou e-Niro és la sensació d'amplitud que es té quan ocupem la posició del conductor. La consola central constitueix un dels principals canvis a l'interior de la nova versió. La propulsió elèctrica del model fa que ens oblidem de l'habitual palanca de canvi, sent substituïda per un dial giratori selector, tipus «canvi per cable», que permet la marxa cap endavant, cap enrere i punt mort. Al mig, una P ens permet –si es prem– bloquejar el cotxe per apagar-lo.

A més d'aquest dial giratori, s'incorporen a la consola central altres botons que ens permeten utilitzar el fre d'estacionament electrònic, els de la calefacció i ventilació dels seients, el de la calefacció al volant, la funció de frenada Acte Hold, sensors d'aparcament i el selector de modes de marxa.

Aquesta opció permet triar entre un mode de conducció Eco, Eco +, Normal i Sport. En el primer d'aquests, l'Eco, el vehicle maximitza el potencial per a una major economia de consum mitjançant una reducció de l'aparell i la potència del motor, atenuant la resposta a l'accelerador i amb un moviment de la direcció més suau.

En el mode Eco +, el que es produeix és que s'ajusta la velocitat màxima del vehicle i el consum d'energia dels sistemes. De la seva banda, el mode Normal, el més apropiat per a la circulació quotidiana, combina l'eficiència i les prestacions del motor elèctric amb un tacte directe de la direcció i del pedal de l'accelerador. El mode Sport augmenta la reacció del pedal i permet una acceleració màxima, amb una major duresa del volant.

POLÍMER De IONS DE LITI

Al mercat europeu, l'e-Niro estarà equipat amb una bateria de polímer de ions de liti d'alta capacitat. Els usuaris podran optar per una de 64 kWh, amb una autonomia de fins a 455 quilòmetres i una potència de 204 CV; o per una de 39,2 kWh amb una autonomia de 289 quilòmetres i 136 CV de potència. Amb la bateria de 64 kWh, l'e-Niro pot recórrer en cicle urbà WLTP fins a 615 quilòmetres. L'e-Niro pot accelerar de 0 a 100 km / h en 9,8 segons. Endollat a un carregador ràpid de 100 kW, requereix quaranta-dos minuts perquè la bateria passi del 20% al 80%.

Encara que no disposa d'una caixa de capçals, l'e-Niro sí que compta amb un parell de lleves després del volant que permet usar la tecnologia de frenada regenerativa. Aquestes lleves permeten que el conductor triï entre cinc nivells de recuperació d'energia: off, level 1, level 2, level 3 i one pedal.

Com més gran sigui el nivell de regeneració seleccionat, més energia captarà el sistema de frenada regenerativa. El level 1 és el menor de tots els disponibles i el level 3 és el major grau de recuperació d'energia. Mentrestant, el mode one pedal activa el grau màxim de recuperació d'energia en frenada i fa possible que el conductor controli la velocitat de l'e-Niro simplement modulant l'accelerador. Quan el conductor treu el peu del pedal de l'accelerador, en lloc d'avançar per inèrcia hi ha un efecte de retenció moderat per recuperar energia cinètica, encara que segueix sent necessari trepitjar el fre per a una desacceleració més forta.

El Kia e-Niro és un vehicle divertit de conduir que no porta a un nivell màxim a l'hora de buscar la major eficàcia possible. No obstant això, no hi ha dubte que la seva autonomia juga un paper molt important a l'hora d'inclinar la balança a favor seu.

A més, un altre aspecte positiu és el de l'amplitud de les seves places, tant davanteres com posteriors, que permeten fer un viatge llarg sense patir massa al volant. Els països de l'Europa central, molt més avançada en el camp de l'electrificació, seran els primers que tindran l'oportunitat de poder gaudir del primer crossover elèctric de Kia.