Consells per retirar el gel del parabrisa

Tenir una bona visibilitat a l'hora de conduir és fonamental, ja que el 90% de la informació que rebem en seure al volant ens arriba a través de la vista. Per aquest motiu i amb l'arribada de l'hivern i les baixes temperatures, cal prestar especial atenció al parabrisa del nostre vehicle.

Cal tenir en compte que accionar uns eixugaparabrises deteriorats provoca franges al camp de visió, per la qual cosa és recomanable substituir-lo un cop l'any, com a mínim. A més, per conservar-los en bon estat també és recomanable aixecar-los o posar-los un cartró sota. D'altra banda, el dipòsit de líquid eixugaparabrises no s'ha d'emplenar només amb aigua, d'aquesta manera s'evita que es congelin els maniguets i s'obstrueixin els polvoritzadors quan faci fred.

Carglass Espanya recomana instal·lar al parabrisa un tractament repel·lent de líquid i insectes, ja que d'aquesta manera es pot millorar considerablement la visibilitat diürna i nocturna quan plogui, es facilita la neteja i s'evita la congelació de les llunes en condicions de temperatures excessivament baixes .



COM CAL TREURE EL GEL DEL PARABRISA?

Aquesta pregunta és molt freqüent i poca gent coneix com realitzar aquesta maniobra correctament. En primer lloc és molt important retirar el gel del parabrisa abans de començar el trajecte. En cap cas s'ha d'arrencar el cotxe i esperar que la calefacció i els eixugaparabrises facin el seu efecte mentre es condueix, ja que és una situació extremadament perillosa en no comptar amb una bona visibilitat.

Tractar de descongelar el parabrises amb aigua calenta o amb l'aire de la calefacció a una temperatura elevada tampoc és el correcte, perquè es pot danyar el vidre pel canvi brusc de temperatura. Els experiments realitzats pel departament d'investigació i desenvolupament del Grup Belronâ, revelen que amb una temperatura externa de -10 graus, el 81% dels parabrises amb un impacte es trenquen en menys de cinc minuts després de posar la calefacció del vehicle. A una temperatura de -5 graus es va trencar el 70% i a una temperatura de 0 graus el 59%.

La forma correcta per retirar el gel del parabrisa és utilitzant una rasqueta de plàstic o ruixant el vidre amb alcohol. A més, no cal accionar els eixugaparabrises quan el vidre estigui congelat, ja que es pot danyar la superfície de les escombretes.