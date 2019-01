EL MERCEDES-BENZ del segment pick-up

Un any han necessitat a Stuttgart per afinar del tot la seva proposta en el segment dels pick-up. Un àmbit amb les seves pròpies regles, però en el qual Mercedes-Benz ha volgut jugar, primer en una associació amb Nissan i, des d'ara, més per lliure amb una versió de la seva Classe X que (fins a cert punt) trenca algunes de les amarres que el lligaven al Navara de la firma japonesa i a l'Alaskan de la seva sòcia Renault.

Com en aquelles cançons en què la versió millora l'original, amb l'X 350D 4Matic, Mercedes-Benz ha fet el mateix traslladat al concepte pick-up a aquells aspectes que, a priori, més pot valorar el seu client: tacte de conducció, capacitat tot terreny, empenta mecànica i possibilitats dinàmiques.

Diu la marca que és «el Mercedes dels pick-up» i, realment, després d'haver-lo provat en una deliciosa ruta per Conca, l'afirmació no ens pot semblar més encertada. La gran virtut d'aquesta versió límit del Classe X és que totes les seves evolucions el fan superior tant en carretera com en pistes tot terreny, tot i que és en aquest àmbit off-road on totes encaixen com un trencaclosques.

En primer lloc, perquè el motor dièsel 3.0 V6 amb injecció directa common rail (un vell conegut en la gamma de la marca) posa al servei dels seus més de cinc metres 258 cv de potència i 550 Nm entre 1.400 i 3.200 rpm. I ho fa, a diferència dels quatre cilindres de les versions X 220d i X 250D, suau com la seda.

Aquesta finor l'aprofita una altra de les diferències d'aquesta versió: la transmissió 7G-Tronic Plus.

El seu funcionament, que prioritza en tot moment una transferència constant i sense interrupcions del parell és un do quan cal posar-se en mode off-road, a més de fer molt més còmoda la seva conducció sigui quin sigui el tipus de superfície.

Però si parlem de confort, llavors cal aturar-se en el que, al nostre parer, és una de les majors fortaleses d'aquesta versió: la seva arquitectura de suspensions. Tot i que el xassís és el mateix -un rígid tipus escala per poder oferir una capacitat de càrrega superior a la tona-, el tren davanter empra un esquema de doble braç oscil·lant i un de tipus multibraç al darrere. Els molls helicoïdals en tots dos eixos -una solució gens comuna en la seva espècie- multipliquen el confort de marxa, sobretot en incursions fora de pista.

La tracció total 4Matic també és «100% Mercedes-Benz» (tot i que la denominació sigui la mateixa per als X 220d i X 250D) i està configurada perquè el parell es canalitzi en major mesura (60%) en el tren posterior que en el davanter (40%) perquè la seva dinàmica de conducció sigui superior.

Activant mitjançant un selector específic de la consola el mode 4H tota l'electrònica s'adapta per aprofitar al màxim tota la tracció disponible i, si les coses es posen lletges, sempre es pot recórrer a la reductora donant un copet més per arribar a la posició 4L.

La marca alemanya ofereix com a opció el bloqueig electrònic del diferencial posterior per 595 euros.

Amb tot, aquesta nova versió del Classe X ofereix millors i majors prestacions 4x4. I perquè tot vagi en consonància, les seves mesures també col·laboren mitjançant una distància a terra de la carrosseria de 222 mm, una profunditat de gual de 60 centímetres, un angle d'atac de fins a 30º, un de sortida de fins 25º i el ventral de fins 22º.

Si a això li sumem una amplada de vies respecte als seus cosins (en aquest cas llunyans) japonès i francès set centímetres més gran i una distància entre eixos de 3.150 mm, s'entén que la manera de trepitjar l'asfalt del nou X 350D 4Matic sigui extrapolable a altres models amb l'estrella de Mercedes-Benz a la seva calandra sense cap filiació amb la seva ramificació de vehicles industrials.

L'últim «gen Mercedes-Benz» salta a la vista a l'interior, i més concretament a la consola central. Al costat del ratolí tàctil amb el qual es controla el visualitzador de mitjans hi ha el commutador de modes del Dynamic Select.

N'hi ha cinc, dels quals dos, «Sport» i «Manual» insuflen de caràcter el X 350D i un, l' off-road, que fa més precís i ajustable el lliurament de potència mitjançant una corba d'acceleració específica.

El «Manual» permet prendre el control del canvi mitjançant les lleves, a més d'escurçar els temps de transició entre una i altra relació.