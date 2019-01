Com utilitzar el navegador sense perill

El primer que cal tenir en compte a l'hora d'utilitzar el navegador és on col·locar-lo, si aquest no forma part de l'equipament del vehicle. No pot anar situat a qualsevol part del cotxe. Ha d'estar col·locat estratègicament per no reduir la visibilitat del conductor i sempre fix al sistema oficial del fabricant, per evitar que caigui provocant distraccions. A més, i molt important, s'ha d'instal·lar on no pugui taponar la sortida del coixí de seguretat en cas d'accident.

Per evitar qualsevol distracció al volant, cal programar la ruta abans de començar a conduir o mentre el cotxe estigui aturat; en cas contrari, podem ser sancionats amb una multa de 200 euros i la retirada de tres punts en el carnet. Distreure durant només 3 segons per manipular el navegador a una velocitat de 120 quilòmetres per hora suposa recórrer una distància de més de 100 metres -un camp de futbol- i perdre cinc de cada deu senyals. Pel mateix motiu, convé bloquejar l'ús del navegador mentre s'està conduint. Per descomptat, cal seguir les indicacions per veu sense caure en la temptació de mirar la pantalla per així poder centrar-se al 100% en el volant.