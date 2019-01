Mitsubishi reforça la seva presència europea

Per donar suport a la seva renovada ambició en una de les regions més exigents del món, Mitsubishi Motors Corporation ha decidit establir la seva organització de Vendes i Màrqueting, a més del seu actual servei Postvenda, accessoris i logística a Holanda.

El primer pilar de Mitsubishi Motors Europa el constitueix una nova organització orientada al client, que es divideix en dues ubicacions diferents als Països Baixos: Amstelveen, prop d'Amsterdam, on s'ubica l'oficina del president i CEO, així com els departaments de vendes, Màrqueting, Legal i de Relacions Públiques; Born, a prop de Maastricht, on se situen els 55.000 m?2; de l'European Part Center, per a les operacions de Postvenda, Finances, Recursos Humans i IT. Sota el lideratge de Bernard Loire, president i director executiu, aquesta organització integral dona la benvinguda a un nou equip de direcció executiva compost per: Frank Krol, director de Vendes; Alex Thomas, director de Màrqueting; Ganesh Jawahar, director de Postvenda.

A més, s'ha establert un departament específic destinat al Vehicle Elèctric, per seguir reforçant la posició de lideratge al mercat europeu de l'Outlander PHEV, conquerida sense discussió des de 2013.