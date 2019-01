Que és la detecció de vianants?

Per la seva banda, el sistema de frenada d'emergència funciona en una sèrie de fases. Com a norma general, si el sistema detecta un vianant i determina que la col·lisió és imminent, el conductor rebrà primer una alarma acústica i una altra visual que quedarà reflectida al quadre d'instruments. Si el conductor no respon a aquests estímuls, el sistema es prepara per a una frenada reduint el temps requerit per activar els frens mitjançant una disminució de l'espai que se situa entre les pastilles de fre i els discos. Si, malgrat tots els avisos, no hi ha resposta per part del conductor, el sistema de frenada s'activa automàticament i es redueix la velocitat del vehicle, evitant d'aquesta manera un atropellament i el consegüent accident.