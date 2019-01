Només emet vapor d'aigua

El petroli no és l'única font d'energia que existeix, i a més les previsions diuen que en un futur no gaire llunyà s'acabarà. Per aquest motiu, i per complir les cada cop més estrictes lleis anticontaminació, els fabricants d'automòbils estan llançant al mercat vehicles amb energies alternatives, no només en la recerca de la «contaminació zero», sinó perquè en el futur els cotxes puguin seguir circulant.

L'energia elèctrica és molt neta com a tal, però presenta un problema: l'autonomia està molt limitada per les bateries.

Una altra energia neta és el gas, tant GLP (gas liquat del petroli) com GNC (Gas Natural Comprimit), però va associada als motors gasolina.

Així doncs, el combustible del futur és, sens dubte, l'hidrogen, ja que juntament amb l'heli és el gas que més abunda a l'univers. El vehicle d'hidrogen és un vehicle elèctric, però amb l'avantatge que ofereix una major autonomia i un menor temps de recàrrega que el seu homòleg de bateries.

A l'actualitat els vehicles elèctrics alimentats amb hidrogen -també anomenats de pila de combustible- no tenen la mateixa popularitat que els elèctrics normals per la falta d'infraestructura a Espanya. Actualment només hi ha sortidors a Albacete, Osca, Saragossa, Sevilla i Puertollano (Ciudad Real), i s'afegiran tres centres més a Aragó i un a Catalunya. Amb tot, és un fet que són superiors a qualsevol energia alternativa, ja que ofereixen la mateixa autonomia que la d'un vehicle de combustió tradicional, alhora que el temps de recàrrega és similar al d'un vehicle de gasolina.

L'hidrogen és el primer element de la taula periòdica. En condicions normals és un gas, i és insípid, incolor i inodor. A la Terra és molt abundant, però es troba combinat amb altres elements. Per tant, no és un combustible que es pugui fer servir directament de la natura, sinó que s'ha de fabricar.

Així funciona



L'hidrogen emmagatzemat als tres tancs passa a la pila de combustible. Després es proporciona aire a aquesta pila, i la reacció de l'aire i l'hidrogen al seu interior genera electricitat i aigua. L'electricitat generada es passa al motor elèctric, mentre que l'aigua resultant de la reacció és expulsada a través de l'escapament en forma de vapor. L'hidrogen és un portador d'energia versàtil, net i segur. Es pot obtenir a través d'electricitat renovable i combustibles fòssils baixos en carbó, amb la qual cosa s'aconsegueix generar zero emissions.

Hyundai Nexo



Hyundai Motors ha llançat al mercat espanyol el nou Nexo de pila de combustible, que disposa d'una autonomia estimada de 666 quilòmetres, comparable a la dels motors de combustió interna. El nou model de la marca coreana, dissenyat exclusivament per consumir hidrogen, està desenvolupat i construït sobre una plataforma completament nova i combina la practicitat d'un tot camí amb la tecnologia electrificada més avançada.

L'interior del Hyundai Nexo incorpora dues pantalles LCD, una de 12,3 polzades per al sistema de navegació i una altra de set polzades situada al panell del quadre de comandaments. Aquestes pantalles milloren la connectivitat del tot camí i doten l'interior del Nexo d'un aspecte futurista. Aquesta darrera pantalla mostra informació relativa a velocitat, el nivell de combustible i altres paràmetres d'informació importants. El sistema de navegació tàctil disposa d'una nova pantalla que es pot dividir en dos i que aconsegueix una millor visibilitat dels mapes, així com de les funcions de connectivitat i infoentreteniment.

El Hyundai Nexo està equipat amb un propulsor de pila de combustible que desenvolupa una potència de 163 CV. Així, accelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segons i arriba a la millor velocitat punta de la seva categoria: 179 km/h. El propulsor de pila de combustible gaudeix d'una bona taxa d'utilització d'hidrogen i d'una elevada eficiència dels seus components. Això dona com a resultat el sistema més eficient del món, amb una taxa d'aprofitament del combustible del 60% i un consum de combustible de 0,95 quilograms cada 100 quilòmetres.

El Hyundai Nexo té les millors dades d'autonomia de qualsevol vehicle actual de pila de combustible: 666 km, segons la nova normativa WLTP. Gràcies al seu catalitzador amb membrana de llarga durada i a la nova tecnologia de control, la durabilitat del nou Nexo és extraordinària i sense precedents: la seva vida útil és, com a mínim, de deu anys o 160.000 quilòmetres. A més, sent el Nexo un vehicle de pila de combustible, no emet partícules nocives a l'atmosfera i fins i tot filtra i purifica l'aire mentre conduïm.

Purificació de l'aire



Les úniques partícules que emet el Nexo pel seu tub d'escapament són d'aigua en forma de vapor. A més, l'aire es filtra i es purifica mentre condueixes, reduint la contaminació produïda per les partícules. Perquè la pila de combustible funcioni cor-rectament, l'aire ha de ser purificat, de manera que el filtre d'aire és altament eficient i durador, i s'encarrega d'eliminar micropartícules (2,5 vegades més petites que les partícules que produeix la contaminació).

En filtrar l'aire, el 99,9% de les partícules són purificades, i l'aire que no es fa servir a la pila de combustible s'expulsa de nou, fent que l'aire exterior sigui més net. La pantalla tàctil mostra la quantitat d'aire purificat i la reducció d'emissions de CO2. A més, la purificació de l'aire no requereix un major manteniment del vehicle ni suposa cap sobrecost.

Pel que fa als elements d'ajuda a la conducció, el Nexo inclou el monitor d'angle mort de Hyundai, l'assistent de manteniment de carril i l'assistent d'estacionament. El Sistema Autònom d'Aparcament a Distància (Remote Smart Aparcament Assist-RSPA) permet, per exemple, que el vehicle estacioni o surti d'una plaça d'aparcament de manera automàtica, ja sigui amb conductor o sense.

El programador de velocitat actiu disposa d'una funció que pot ajustar la velocitat automàticament a la del límit de la via.

A més, aquesta nova generació de vehicles amb pila de combustible ofereix la més avançada tecnologia del mercat, amb sistemes com la conducció autònoma.

Per complir els més alts estàndards de qualitat europeus en matèria de seguretat, el Hyundai Nexo ofereix un dels millors equipaments de seguretat de la seva categoria, així com novetats que el posicionen com un dels models pioners. Tots els seus dispositius de seguretat activa i assistents a la conducció estan englobats dins del sistema Hyundai SmartSense, que inclou nous elements com l'assistent de manteniment de carril (Lane Following Assist), l'avisador de col·lisió per punt cec (Blind-Spot Collision Warning) i l'avisador de col·lisió per trànsit encreuat posterior (Rear Cross-Traffic Collision Warning), els quals milloren la seguretat dels ocupants anticipant-se a un possible impacte quan circulem per la carretera.