Dues rodes per somiar

Un any més, Milà ha tornat a marcar l'agenda motociclista durant el darrer trimestre de l'exercici. Una cita que, juntament amb el també recentment celebrat Saló de Colònia, avança als aficionats les principals novetats que arribaran en breu als concessionaris, i que tornen a esdevenir un clar reflex de la capacitat innovadora de la indústria de les dues rodes.

D'aquesta manera, després de la mostra alemanya, el Saló EICMA de Milà ha servit de plataforma de llançament d'un ampli repertori de novetats en tots els segments. Una oferta capaç de fer somiar a qualsevol amant de les motos. Entre d'altres, als situats en el pràctic mercat de l'escúter. En aquest sentit, els 300 cc s'han erigit com els principals protagonistes, amb la presentació de noves motoritzacions com en el cas de les incorporades a les gammes GTS de Vespa, People S i Agility + de Kymco.

Una cilindrada en auge atesa la polivalència que ofereix a l'usuari i que també presentava novetats en altres models, com l'Honda SH300i, el Sym HD 300, la darrera versió de la gamma Piaggio MP3, el 300 HPE, o en la també renovada gamma esportiva de la Yamaha YZR-R3. Seguint la mateixa estela ràcing, altres motocicletes venien a confirmar que la passió per les superesportives encara té molt protagonisme. Espectaculars creacions com les noves BMW S1000 RR, Ducati Panigale V4R, Aprilia RSV4 1100 Factory, MV Agusta F4 Claudi, Kawasaki Ninja ZX-6R 636 o Yamaha YZF-R1 GYTR, entre d'altres, posen a disposició del client de carrer les solucions més avançades i sofisticades, creades específicament per al món de la competició.

Un altre dels segments estrella de l'actual edició de l'EICMA ha estat el de les motos més aventureres. Una oferta encapçalada, com no podia ser d'una altra manera, per la nova BMW R 1250 GS, ja presentada a Colònia però que es reforçava a Milà amb la versió Adventure. A aquesta nòmina de models d'inspiració «dakariana» se sumava Moto Guzzi amb la seva V85TT. BMW s'hi afegia també amb la F850 GS Adventure, Ducati amb la Multistrada 1260 Enduro o Yamaha amb la Ténéré 700. Una tendència off-road que no para de guanyar adeptes entre les noves generacions naked d'estil retro, entre les quals destaquen les noves Triumph Scrambler 1200 XC i XE.

Un mercat vintage que també es reforçava amb altres propostes de notable atractiu, protagonitzades per la Yamaha XSR700 XTribute, com a homenatge a la llegendària XT 500 dels anys 70. Altres models com l'última incorporació a la sèrie Neo Sports Cafè d'Honda -la CB650R-, l'actualitzada gamma 500 de la firma de l'ala daurada CB F, CBR R i CB X, o les definitives propostes elèctriques de Vespa, Harley-Davidson i Kymco, entre d'altres, completaven un saló que no ha deixat indiferent a ningú.