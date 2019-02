Mercedes ME augmenta els seus límits i funcions

Mercedes ME, la plataforma que permet al propietari d'un Mercedes connectar-se amb el seu vehicle, incrementa la seva varietat de funcions. Amb el nou sistema MBUX s'incorpora el servei de música en streaming d'alta fidelitat Tidal. Aquest servei està integrat en el vehicle i es pot fer servir amb «Hey Mercedes» sense necessitat de subscripció durant els primers 12 mesos després de la compra del vehicle. Altres equips opcionals estan disponibles per a la Classe A, Classe B i el nou GLE. Els clients el poden adquirir en línia des del cotxe o al portal Mercedes Me Store després de la compra del vehicle gràcies a MBUX.

Per al mercat Europeu, la plataforma Tidal és el primer servei de música en streaming integrada en el paquet Mercedes Me. Després de comprar el seu Mercedes-Benz, els clients poden fer ús d'aquesta plataforma durant el primer any de forma gratuïta (assumint només els costos de les dades en la seva tarifa de connexió). Aquesta plataforma disposa de gairebé 60 milions de títols. Els clients poden utilitzar el sistema MBUX des del seu Mercedes-Benz o mitjançant la plataforma Mercedes Me Store fins i tot després d'adquirir el vehicle, per ampliar l'equipament opcional del seu Mercedes-Benz. Aquest servei està disponible per al Classe A, el Classe B i el nou GLE.